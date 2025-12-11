Xiomy Kanashiro sobre polémica respuesta de Doña Charo por posible boda con Farfán: "Un tema privado"

Xiomy Kanashiro, la pareja actual de Jefferson Farfán, rompió su silencio tras los rumores que aseguran que no tendría buena relación con Doña Charo, tras el polémico comentario de la madre del exfutbolista. Además, habló sobre la posibilidad de llegar al altar con la 'Foquita'.

Xiomy Kanashiro responde sobre supuesto roche con Doña Charo

Xiomy Kanashiro se pronunció tras los rumores que aseguraban que no se llevaba bien con Doña Charo, madre del exfutbolista Jefferson Farfán. Además, habló de los comentarios sobre una posible boda y dejó claro que su relación con la familia del jugador está mejor que nunca.

En una entrevista con el programa "América Hoy", la empresaria aclaró que todo lo que se dijo sobre una supuesta tensión con su suegra fue un malentendido. Según contó, se enteró de la polémica por la misma Doña Charo.

"Eso lo especularon ustedes, yo me enteré por ella. Me dijo: 'Xiomy, ¿has visto...?' Y yo le respondí que no, porque la verdad no veo mucho el tema de farándula. Veo algo y pum, lo paso. Me dijo que no nos llevamos y bueno, yo creo que es un tema privado que tendríamos, en todo caso, que no explicar a las personas", comentó Xiomy con calma.

La novia de Farfán destacó que su vínculo con la mamá del futbolista es muy bueno. Aseguró que ambas se tienen mucho cariño.

"Ella ya sabe lo mucho que yo la adoro, y yo también sé lo mucho que ella me quiere", dijo con una sonrisa. Cuando la reportera le preguntó si mantenían una buena relación, Xiomy respondió segura: "Por supuesto".

@ameg_pe 11.12.25 | Xiomy Kanashiro se pronuncia sobre polémica respuesta de Doña Charo por posible boda con Jefferson Farfán. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

La relación entre Xiomy y Jefferson Farfán sigue viento en popa. Aunque los rumores de boda han crecido en los últimos meses, la empresaria dejó claro que prefieren mantener su vida amorosa en privado. Xiomy recalcó que están disfrutando del presente y que los planes importantes los compartirán solo con sus seres más cercanos.

"Yo creo que si habrá fecha no lo vamos a publicar para nada. Estamos viviendo nuestra etapa feliz y contentos", aseguró.

"Mi suegra y yo nos adoramos"

Hace poco, Xiomy también respondió en redes a una usuaria que insinuó que no tenía buena relación con la madre de Jefferson. La respuesta de Xiomy fue directa y contundente.

"Bien dicen que cuando el hijo te quiere, la mamá no. Tú sé feliz, disfruta tu momento", escribió una seguidora en TikTok. "? Mi suegra y yo nos adoramos. Nos reímos juntas de todo lo que dicen", aclaró, dejando en claro que entre ellas no hay rivalidad, sino mucho cariño.

Xiomy Kanashiro contesta a usuaria sobre relación con doña Charo. (Captura de pantalla)

¿Por qué dicen que Doña Charo no pasaría a Xiomy?

El rumor empezó el 1 de diciembre, cuando Doña Charo fue consultada en "América Hoy" sobre cómo se llevaba con la actual pareja de su hijo. Aunque fue amable, su respuesta generó dudas.

"Me parece una chica buena", dijo en un inicio. Pero cuando la reportera le preguntó si Jefferson se casaría pronto, Doña Charo sorprendió con su comentario: "Eso sí no sé, no apunto a eso".

En conclusión, Xiomy Kanashiro aclaró los rumores sobre su relación con Doña Charo y reafirmó que existe un vínculo de cariño y respeto mutuo. La empresaria aseguró que su relación con Jefferson Farfán atraviesa un buen momento y que ambos prefieren mantener su vida privada lejos de las especulaciones. Por ahora, Xiomy prefiere disfrutar de la estabilidad y tranquilidad junto al exfutbolista.