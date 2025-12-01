Doña Charo sobre posible boda entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro: "No sé, no apunto a eso"

Las cámaras de América Hoy lograron conversar con la mamá de Farfán, quien sorprendió con declaraciones que encendieron nuevamente las especulaciones alrededor de la pareja del momento.

Doña Charo evita confirmar boda entre Xiomy y Jefferson Farfán

Doña Charo se mostró accesible con la prensa y no evitó responder sobre la pareja del momento. Ante las cámaras de América Hoy, la mamá de Jefferson Farfán escuchó la pregunta sobre una posible boda entre su hijo y Xiomy Kanashiro. Aunque primero destacó la personalidad de la joven, luego dejó claro que no tiene información sobre una supuesta unión civil.

"Bueno, de eso no hago comentarios, pero sí es muy buena chica", respondió con cautela.

Sin embargo, la declaración que más llamó la atención llegó cuando se le preguntó si Jefferson Farfán estaría cerca de casarse con su actual pareja. Su respuesta dejó a todos descolocados:

"Eso sí no sé, no apunto a eso", dijo sin rodeos, dejando abierta la posibilidad de que el tema del matrimonio no esté tan conversado dentro de la familia como muchos pensaban.

La conversación cambió hacia los planes navideños, y Doña Charo aseguró que celebrará como siempre: en unión familiar. No obstante, cuando la reportera insinuó que Xiomy podría acompañarlos, la madre del exfutbolista evitó mencionarla.

"Bueno, en familia, con mi hijo, mi mamá... en familia, todos unidos", expresó.

Esa omisión reavivó las especulaciones sobre si realmente existe una relación cercana entre ella y la joven bailarina, especialmente considerando que estas serían las primeras fiestas que Xiomy y Farfán pasarían juntos.

Xiomy Kanashiro habla del anillo y cómo imagina su boda

Mientras los rumores crecen, Xiomy Kanashiro ya había dado indicios semanas atrás sobre cómo vive su relación con Farfán. La modelo lució con orgullo el anillo que él le habría regalado, pero evitó confirmar si se trataba de un anillo de compromiso.

"Pero ese ya lo habían visto, chicos. (enseña el anillo). Bueno, tú no sabes lo detallista que soy yo, porque no mostramos todo (...) Felices y contentos nosotros viviendo nuestra relación, ese amor bonito que tenemos con la familia, con las amistades", explicó, dejando entrever que ambos atraviesan una etapa estable y tranquila.

Consultada sobre cómo imagina su boda, Xiomy no ocultó su entusiasmo y reveló que la música sería fundamental en ese día tan especial. La popular 'Chinita' contó que tiene muchos amigos músicos, por lo que la celebración estaría llena de ritmo y alegría.

"Uy, yo tengo un montón de amistades. Yo creo que ni los voy a tener que contratar. Estarían ahí, no más. En realidad todos somos timberos. Nos encanta la timba, el reparto, la cumbia, el rock, el huayno. Yo tendría, creo que sí, de todo", comentó entre risas.

Aunque la idea de una boda suena cada vez más cercana para sus seguidores, Xiomy aclaró que por ahora no existen planes concretos.

"Mm, tendría que pensarlo, ¿no? A lo que nos guste a los dos, pero ahorita nuestra prioridad es el trabajo", señaló, dejando claro que tanto ella como Jefferson están enfocados en sus proyectos personales.

Mientras Xiomy se muestra entusiasmada con el futuro, Doña Charo prefiere mantener cautela y distancia sobre lo que podría venir para su hijo. La ausencia de Farfán en el evento y las respuestas reservadas de su madre han alimentado las dudas, pero también han generado más expectativa sobre la evolución de esta mediática relación.