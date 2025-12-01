Melissa Klug sobre la millonaria deuda por juicio a Jefferson Farfán: "Tengo que hacer polladas para pagar"

Tras días de especulaciones, Melissa Klug reapareció en el programa, 'Esta Noche' con la Chola Chabuca, para hablar de su relación con Jesús Barco tras el ampay que reavivó la polémica. Además de aclarar su situación amorosa, volvió a mencionar temas legales y personales con su ex pareja Jefferson Farfán.

Melissa Klug enfrenta el tema de la deuda con Jefferson Farfán

Uno de los momentos más comentados de su entrevista fue cuando Melissa se refirió nuevamente a los 300 mil dólares que la justicia le ordenó pagarle a Jefferson Farfán por presuntamente hablar de él en distintos programas de espectáculos. La empresaria aseguró que mantiene voluntad de pago, aunque insistió en que espera que la justicia revise el caso y dé un giro a su favor, pues afirma no haber incumplido ningún acuerdo.

"Voy a tener que hacer un montón de polladas porque voluntad de pago va a haber, ¿no? Yo sigo creyendo, soy fiel creyente en Dios de que la justicia divina va a actuar y va a hacer reflexionar a todos los jueces porque ya se va a tercera instancia y van a leer muy bien la demanda y sé que se van a dar cuenta de que no hice nada, no soy culpable de nada, solamente era invitada a los canales y opinaba", expresó.

Melissa también explicó que el acuerdo de confidencialidad con Farfán solo cubría temas del pasado personal entre ambos, y que su intención en aquellos años era exigir que el futbolista dedicara tiempo de calidad a los hijos que tienen en común. Según dijo, esa fue la razón por la que su caso llegó a los tribunales.

"Yo tenía un acuerdo de confidencialidad de lo que viví con él. Yo siempre lo único que he pedido durante todos los años era que le dedicara tiempo a sus hijos. Si por eso quieren castigarme y que pague 300 mil dólares, pues voluntad de pago habrá. Ahora sí los ve, mis hijos están grandes, esa demanda es del 2017 y a los únicos que favorece es a sus abogados", afirmó.

Opiniones sobre Darinka Ramírez y Xiomy Kanashiro

Durante la conversación también surgió el tema de Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán y con quien Melissa ha coincidido en algunas actividades laborales. La empresaria destacó que su relación con ella es cordial y basada en el trabajo.

"La conocí por trabajo, lo propusieron y trabajo es trabajo, ella también está trabajando. Me cayó súper bien desde el primer momento que conversamos y tiene una bebé que es hermana de mis hijos", comentó.

El ambiente se tensó ligeramente cuando la Chola Chabuca le preguntó por Xiomy Kanashiro, actual pareja del exfutbolista. Lejos de evadir el tema, Melissa respondió con tranquilidad y dejó claro que no tiene ningún inconveniente con ella, incluso revelando que su hijo mayor llegó a viajar junto a Xiomy durante un cumpleaños de su padre.

"Yo no tengo ningún problema, mis hijos la conocen y yo no tengo problema. No la conozco, pero mi hijo mayor, por su cumpleaños de su papá, ha viajado", aseguró.

La aparición de Melissa Klug volvió a encender el debate en torno a su vida personal, especialmente por los temas vinculados a Jefferson Farfán y la relación actual con Jesús Barco. Aunque afirmó tener esperanza en que la justicia revise su caso, también mostró disposición para acatar las obligaciones impuestas.