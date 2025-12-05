Precio del DÓLAR HOY, 5 de diciembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar en Perú inició la jornada de este viernes 5 de diciembre con una leve variación a la baja, manteniendo su tendencia de estabilidad que ha caracterizado al tipo de cambio durante los últimos días. La divisa estadounidense continúa moviéndose dentro de un rango controlado frente al sol peruano.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar hoy se ubica en S/ 3.356 para la compra y S/ 3.363 para la venta, una ligera reducción respecto a la jornada anterior, pero que mantiene la línea de equilibrio observada desde fines de noviembre.

Mercado cambiario en calma. Durante la última semana, el tipo de cambio ha presentado movimientos mínimos, reflejando un panorama económico estable y predecible. Esta calma responde al control monetario del Banco Central de Reserva (BCR), que ha intervenido de forma oportuna cuando se han registrado leves fluctuaciones, evitando mayores impactos en el mercado.

Precio del dólar del 1 al 5 de diciembre. (SUNAT)

El comportamiento del dólar en el Perú también está influenciado por la oferta de divisas generada por los exportadores, que han mantenido un flujo constante de ingresos. Este escenario ha permitido sostener la fortaleza del sol y evitar presiones alcistas sobre el tipo de cambio.

Factores internacionales y confianza local. En el ámbito internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) mantiene su política monetaria sin cambios, lo que ha contribuido a reducir la volatilidad en los mercados emergentes. Además, el buen desempeño de los precios de los metales, como el cobre, continúa favoreciendo el ingreso de dólares al país.

A nivel interno, la estabilidad política y el control de la inflación han reforzado la confianza en la economía peruana. Tanto inversionistas como empresas mantienen una visión positiva sobre el entorno financiero local, lo que ayuda a preservar el equilibrio del tipo de cambio.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este viernes 5 de diciembre de 2025 estás pensando en comprar o vender dólares, es clave que verifiques primero el tipo de cambio. Recuerda que el precio no es igual en todos lados y puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que elijas. Aunque la economía sigue estable, siempre es mejor estar bien informado para no perder dinero y conseguir el mejor precio posible.

También se recomienda revisar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier operación. Además de la SUNAT, hay otras fuentes confiables donde puedes consultar el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar inició este viernes 5 de diciembre con una cotización de S/ 3.356 para la compra y S/ 3.363 para la venta, según la SUNAT. La divisa estadounidense se mantiene estable frente al sol, consolidando una tendencia de tranquilidad en el mercado cambiario peruano al cierre de la primera semana de diciembre.