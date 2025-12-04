Precio del DÓLAR HOY, jueves 4 de diciembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar en Perú inició la jornada de este jueves 4 de diciembre con una leve variación a la baja, manteniéndose dentro del rango de estabilidad que ha predominado en las últimas semanas. La divisa estadounidense continúa mostrando solidez, pero sin grandes movimientos frente al sol peruano.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio se ubica hoy en S/ 3.361 para la compra y S/ 3.370 para la venta, registrando una ligera disminución respecto a la sesión anterior. Con ello, el mercado cambiario local se mantiene en calma y sin presiones significativas.

Un mercado estable y predecible. Durante los últimos días, el dólar ha mostrado pequeñas variaciones que reflejan un entorno económico controlado. La moneda nacional se mantiene firme, respaldada por la política monetaria del Banco Central de Reserva (BCR), que continúa interviniendo de forma puntual para evitar fluctuaciones abruptas en el tipo de cambio.

Precio del dólar del 1 al 4 de diciembre. (SUNAT)

Los especialistas señalan que esta estabilidad genera confianza entre los inversionistas y empresas que operan con divisas extranjeras. A su vez, permite que los precios internos de productos importados no se vean afectados por movimientos bruscos en el mercado cambiario.

Contexto económico favorable. A nivel internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) mantiene su tasa de interés sin cambios, lo que ha reducido la presión sobre las monedas emergentes. Además, la recuperación de los precios de los metales, principal fuente de ingresos del Perú, ha reforzado la entrada de dólares al país.

En el plano local, la estabilidad política y el control de la inflación han contribuido a mantener un escenario económico predecible. La demanda de dólares para pagos de importaciones y obligaciones financieras se mantiene moderada, ayudando a sostener el equilibrio en el mercado.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este jueves 4 de diciembre de 2025 tienes pensado comprar o vender dólares, lo mejor es que revises primero el tipo de cambio del día. El precio del dólar no es igual en todos lados y puede cambiar dependiendo del banco, la casa de cambio o la app que uses. Como la economía está estable en estos días, no hay grandes saltos en el precio, pero igual conviene estar bien informado para no perder dinero y conseguir un cambio más conveniente.

También es bueno consultar páginas oficiales del Estado, porque te dan una referencia segura antes de hacer cualquier operación. Además de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), puedes revisar el precio del dólar en otras fuentes confiables del gobierno que lo actualizan a diario:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar inició este jueves 4 de diciembre con una cotización de S/ 3.361 para la compra y S/ 3.370 para la venta, según la SUNAT. La divisa estadounidense continúa estable frente al sol, consolidando una tendencia de calma y equilibrio que se extiende desde fines de noviembre en el mercado peruano.