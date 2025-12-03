Precio del DÓLAR HOY, 3 de diciembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar en Perú continúa mostrando estabilidad en el mercado cambiario, pese a las ligeras variaciones registradas en los últimos días. La moneda estadounidense sigue moviéndose dentro de un rango controlado frente al sol, reflejando la confianza y el equilibrio económico del país.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio de este miércoles 3 de diciembre se ubica en S/ 3.365 para la compra y S/ 3.374 para la venta, mostrando un leve retroceso respecto a la jornada anterior, aunque sin alterar la tendencia estable que predomina desde finales de noviembre.

Mercado cambiario sin sobresaltos. Durante las últimas semanas, el dólar ha oscilado entre S/ 3.35 y S/ 3.38, manteniendo un comportamiento regular. Esta calma se explica por el control monetario del Banco Central de Reserva (BCR), que interviene oportunamente cuando percibe movimientos bruscos, y por la constante oferta de divisas proveniente de exportadores.

Los analistas coinciden en que la estabilidad del tipo de cambio beneficia tanto a las empresas como a los hogares, ya que reduce la incertidumbre en los precios y evita que los costos de productos importados se disparen. Además, el Perú sigue siendo uno de los países más estables de la región en materia cambiaria.

Contexto internacional favorable. A nivel externo, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) ha optado por mantener su política monetaria sin grandes cambios, lo que evita presiones adicionales sobre las monedas de economías emergentes. Asimismo, los precios de los metales, como el cobre y el oro, continúan firmes, fortaleciendo el flujo de dólares hacia el país.

En el plano nacional, la tranquilidad política y la moderación de la inflación contribuyen a mantener la confianza en la moneda local. Los inversionistas perciben un entorno de bajo riesgo, lo que se refleja en un tipo de cambio controlado y predecible.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este miércoles de diciembre de 2025 piensas comprar o vender dólares, es muy importante que mires primero a cómo está el tipo de cambio del día. Recuerda que el precio del dólar puede ser diferente si lo consultas en un banco, en una casa de cambio o en una aplicación del celular. Aunque la economía se mantiene tranquila y estable, siempre conviene estar bien informado para no perder dinero y lograr un mejor cambio.

También es recomendable revisar el precio en plataformas oficiales del Estado, para tener una referencia segura antes de hacer cualquier operación. A continuación, te presentamos algunas de las plataformas donde podrás verificar el tipo de cambio, además de SUNAT:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar inició este miércoles 3 de diciembre con una cotización de S/ 3.365 para la compra y S/ 3.374 para la venta, según la SUNAT. Pese a los pequeños ajustes diarios, el mercado cambiario se mantiene estable y el sol peruano continúa mostrando solidez frente a la divisa estadounidense.