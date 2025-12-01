Precio del DÓLAR HOY, lunes 1 de diciembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar en Perú abrió el mes de diciembre sin sobresaltos, manteniendo la estabilidad que ha caracterizado al mercado cambiario en las últimas semanas. La divisa estadounidense continúa mostrando un comportamiento controlado frente al sol, en un contexto económico local e internacional equilibrado.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio de este lunes 1 de diciembre se ubica en S/ 3.357 para la compra y S/ 3.368 para la venta, reflejando una ligera variación respecto a los días previos, pero sin alterar la tendencia estable que domina desde noviembre.

Un cierre de mes sin volatilidad. Durante los últimos días de noviembre, el tipo de cambio se mantuvo casi invariable. Las cifras de la SUNAT mostraron pequeñas fluctuaciones, que no superaron los tres céntimos de diferencia entre jornada y jornada. Este comportamiento confirma la solidez del sol peruano en medio de un entorno regional estable.

Precio del dólar del 1 de diciembre. (SUNAT)

El Banco Central de Reserva (BCR) ha cumplido un papel clave en mantener la calma del mercado, interviniendo cuando se presentan variaciones fuera del rango habitual. Gracias a su política prudente, la moneda nacional se ha mantenido entre las más estables de América Latina.

Factores internacionales. A nivel externo, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) ha optado por mantener sus tasas de interés, lo que reduce la presión sobre las monedas emergentes. Asimismo, los precios de los metales —uno de los principales motores de la economía peruana— se mantienen sólidos, favoreciendo el ingreso de divisas al país.

El contexto político local también ha contribuido a la estabilidad. Sin mayores conflictos internos o anuncios económicos de impacto, el mercado cambiario se ha mantenido en calma, con expectativas positivas hacia el cierre del año.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 1 de diciembre de 2025 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es que primero revises cómo está el tipo de cambio. Recuerda que el precio puede ser distinto en cada lugar, ya sea en bancos, casas de cambio o apps para cambiar dinero. Aunque la economía está pasando por un momento estable, siempre es mejor estar bien informado para no perder dinero y hacer una operación más conveniente.

También es buena idea revisar el precio del dólar en páginas oficiales del Estado, para ir sobre seguro. Además de la SUNAT, puedes consultar otras plataformas confiables que actualizan el tipo de cambio todos los días:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar abrió este lunes 1 de diciembre con una cotización de S/ 3.357 para la compra y S/ 3.368 para la venta, de acuerdo con la SUNAT. La moneda estadounidense continúa estable frente al sol, marcando un inicio de mes tranquilo y consolidando la tendencia de estabilidad que predomina desde hace varias semanas en el mercado peruano.