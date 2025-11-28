Precio del DÓLAR HOY, 28 de noviembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar en Perú registró una ligera baja este viernes 28 de noviembre, continuando con la tendencia estable que ha predominado en las últimas semanas. Pese a las leves variaciones diarias, la divisa estadounidense sigue mostrando un comportamiento controlado y sin sobresaltos frente al sol.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio se sitúa hoy en S/ 3.360 para la compra y S/ 3.371 para la venta, mostrando un leve retroceso respecto al día anterior, pero manteniéndose dentro del rango de estabilidad que caracteriza al mercado cambiario nacional.

Comportamiento del dólar en noviembre. A lo largo de noviembre, el dólar se ha movido entre los S/ 3.35 y S/ 3.39, un margen reducido que demuestra la firmeza del sol peruano frente a factores externos. Este comportamiento responde a la intervención oportuna del Banco Central de Reserva (BCR), que actúa cuando detecta movimientos bruscos, y a la oferta constante de divisas por parte de exportadores.

Precio del dólar del 1 al 28 de noviembre. (SUNAT)

En comparación con octubre, donde el tipo de cambio se mantuvo también estable, el panorama de noviembre ha sido aún más tranquilo, sin presiones inflacionarias ni volatilidad internacional que afecten de forma directa el mercado local.

El contexto global ha favorecido este equilibrio. La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) no ha realizado cambios recientes en su política monetaria, lo que evita fluctuaciones fuertes en las monedas emergentes. A nivel nacional, la recuperación de las exportaciones y la estabilidad política contribuyen a sostener la confianza del mercado.

Los analistas destacan que esta estabilidad es positiva para los hogares y las empresas, ya que facilita la planificación financiera y reduce el impacto de la inflación importada. Además, el Perú se mantiene como una de las economías más estables de la región en materia cambiaria.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este viernes 28 de noviembre de 2025 estás pensando en cambiar dólares, es clave que primero revises a cuánto está el dólar. Recuerda que el precio no es igual en todos lados: puede subir o bajar dependiendo del banco o la casa de cambio que elijas. Aunque la economía está tranquila, informarte bien te ayuda a no perder dinero y a sacar mejor provecho de cada cambio.

También es buena idea mirar el tipo de cambio en páginas oficiales del país, para ir a la segura. Además de la SUNAT, puedes consultar otros canales confiables:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar inició este viernes 28 de noviembre con una cotización de S/ 3.360 para la compra y S/ 3.371 para la venta, según la SUNAT. El tipo de cambio continúa en calma, reflejando una economía sólida y un escenario favorable que mantiene la confianza en el sol peruano frente al dólar estadounidense.