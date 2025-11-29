Precio del DÓLAR HOY, 29 de noviembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar en Perú acaba de registrar una ligera baja para este sábado 29 de noviembre, continuando con una tendencia de estabilidad que ha predominado en las últimas semanas, acercándose a fin de año. Pese a las leves variaciones diarias, la moneda estadounidense sigue mostrando un comportamiento controlado.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio se sitúa hoy en S/ 3.357 para la compra y S/ 3.368 para la venta, teniendo una leve baja con respecto al día anterior, pero manteniéndose dentro del rango de estabilidad dentro del mercado peruano.

Comportamiento del dólar en noviembre. A lo largo de noviembre, el dólar se ha movido entre los S/ 3.55 y S/ 3.84, teniendo variaciones mínimas de alza y baja para la tranquilidad de aquellos que trabajan con el dólar. Desde hace meses, la moneda estadounidense se ha mantenido tranquilo sin mayores sobresaltos.

Este comportamiento responde a la intervención oportuna del Banco Central de Reserva (BCR), que actúa cuando detecta movimientos bruscos, y a la oferta constante de divisas por parte de exportadores.

Cambio de dólar

En comparación con el mes de octubre, donde el tipo de cambio se mantuvo también estable, el panorama de noviembre ha sido aún más tranquilo, sin presiones inflacionarias ni volatilidad internacional que afecten de forma directa el mercado local.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este sábado 29 de noviembre de 2025 estás pensando en cambiar dólares, es clave que primero revises a cuánto está el dólar. Recuerda que el precio no es igual en todos lados: puede subir o bajar dependiendo del banco o la casa de cambio que elijas. Aunque la economía está tranquila, informarte bien te ayuda a no perder dinero y a sacar mejor provecho de cada cambio.

También es buena idea mirar el tipo de cambio en páginas oficiales del país, para ir a la segura. Además de la SUNAT, puedes consultar otros canales confiables:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar inició este sábado 29 de noviembre con una cotización de S/ 3.357 para la compra y S/ 3.368 para la venta, según la SUNAT. El tipo de cambio continúa en calma, reflejando una economía sólida y un escenario favorable que mantiene la confianza en el sol peruano frente al dólar estadounidense.