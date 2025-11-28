Anaela Producciones deslumbra con su stand de espejos en la preventa de Corporación Universal

La preventa de Corporación Universal se desarrolló con notable éxito y Anaela Producciones captó la atención del público con un stand de espejos que no pasó desapercibido. Su propuesta visual, cuidadosamente diseñada, generó curiosidad entre los asistentes y se convirtió en uno de los puntos más concurridos del evento.

Anaela Producciones: Stand de espejos en preventa de CU

El último jueves 20 de noviembre, Corporación Universal realizó su preventa en el local 'El Miraflorino', donde presentó su nueva propuesta de contenidos para Exitosa, Karibeña y La Kalle, pensada para la programación del 2026. Anaela Producciones se hizo presente con una innovadora cabina de fotos que sorprendió a todos los asistentes.

La reconocida productora instaló una cabina de fotos con efecto de espejo infinito. La estructura, iluminada por intensas líneas de luces LED en tonos blancos, creó una atmósfera futurista y glamurosa.

Asimismo, en el suelo se colocó un pequeño tacho de luz para iluminar toda la cabina, cambiando de color cada cierto tiempo. También se colocó un letrero neón LED de luz blanca que decía 'Let's party'.

Lo más llamativo fue la presencia de decenas de esferas plateadas que colgaban dentro del espacio, multiplicando aún más el reflejo y creando una ilusión óptica de profundidad y volumen. El piso también fue plateado, complementando la cabina para que las fotos queden espectaculares.

El stand de espejos destacó por su fusión de creatividad, estética y tecnología, convirtiéndose en uno de los espacios más impactantes de la preventa de Corporación Universal. Todos los asistentes, incluidos reconocidos artistas como Leslie Shaw, Karen Peña y Mafer Portugal, se acercaron para capturar y llevarse un recuerdo verdaderamente memorable.

¿Un stand de espejos en tu próximo evento?

Para asegurar el éxito y la interacción en tu próxima reunión, considera integrar un stand de espejos. Esta innovadora experiencia de fotos no solo eleva el nivel visual del evento, sino que también garantiza la diversión y creación de contenido memorable por parte de todo el público presente.

Si te gustó lo que realizó Anaela Producciones durante la preventa de Corporación Universal, no dudes en contactarte con ellos. Puedes encontrarlos en sus redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok, donde muestran cada uno de sus producciones.

De esta manera, la participación de Anaela Producciones en la preventa de Corporación Universal reafirmó su capacidad para innovar y crear experiencias memorables. Con propuestas como este stand de espejos, la empresa continúa consolidándose como un referente en activaciones creativas y producción visual.