Precio del DÓLAR HOY, 2 de diciembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar en Perú registró una ligera variación al alza este martes 2 de diciembre, aunque continúa dentro del rango de estabilidad que ha caracterizado al tipo de cambio en las últimas semanas. La moneda estadounidense sigue mostrando un comportamiento predecible frente al sol peruano.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar hoy se sitúa en S/ 3.362 para la compra y S / 3.377 para la venta, una leve subida respecto a la jornada anterior, aunque sin marcar un cambio relevante en la tendencia general del mercado cambiario.

Mercado estable y sin sobresaltos. Durante los últimos días, el dólar ha mostrado movimientos mínimos, reflejando un entorno económico tranquilo tanto a nivel local como internacional. El Banco Central de Reserva (BCR) continúa interviniendo de manera puntual para mantener el equilibrio cambiario, lo que ha permitido conservar la confianza de inversionistas y consumidores.

Precio del dólar del 1 al 2 de diciembre. (SUNAT)

A pesar de los pequeños ajustes diarios, el tipo de cambio se ha mantenido dentro de un margen muy estrecho desde fines de noviembre. Este escenario ha sido interpretado por los analistas como una señal de solidez económica, respaldada por los fundamentos fiscales y monetarios del país.

Factores externos e internos. En el panorama internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) no ha modificado su política monetaria, lo que reduce las presiones sobre las monedas emergentes. Asimismo, el repunte en los precios de los metales, como el cobre y el oro, ha favorecido la entrada de divisas al país.

En el ámbito nacional, la estabilidad política y la ausencia de shocks externos relevantes han contribuido a mantener el tipo de cambio controlado. Además, la demanda interna de dólares se ha reducido ligeramente en comparación con meses anteriores.

¿Dónde cambiar dólares?

Asimismo, se recomienda consultar el precio del dólar en plataformas oficiales del Estado antes de llevar a cabo cualquier transacción. A continuación, te presentamos algunas de las plataformas donde podrás verificar el tipo de cambio, además de SUNAT:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar inició este martes 2 de diciembre con una cotización de S/ 3.362 para la compra y S/ 3.377 para la venta, según la SUNAT. La moneda estadounidense continúa en equilibrio frente al sol, reflejando un mercado cambiario sólido, sin volatilidad y con perspectivas de estabilidad para los próximos días.