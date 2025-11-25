Chelsea golea 3-0 a Barcelona en Stamford Bridge y se reafirma como candidato en la Champions League

Chelsea sorprendió a todos en Stamford Bridge al vencer 3-0 a Barcelona por la quinta fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025-2026. El conjunto inglés, dirigido por Enzo Maresca, dominó a los culés de Hansi Flick desde el inicio. Los goles del partido fueron de Koundé en propia puerta, Estêvão y Liam Delap, quienes coronaron una actuación colectiva impecable del equipo Blue.

Chelsea impuso su ritmo en el primer tiempo

Desde los primeros minutos, Chelsea dejó claro que quería aprovechar su localía. A los 3', Enzo Fernández marcó el 1-0, pero el gol fue anulado por una mano previa en la jugada. Minutos después, Fernández volvió a marcar, pero nuevamente el VAR anuló la anotación. A pesar de los goles invalidados, el equipo inglés se consolidó como dominador del encuentro.

El esfuerzo rindió frutos a los 27', cuando un centro de Marc Cucurella desde la derecha terminó en un gol en contra de Koundé tras una intervención desafortunada de Ferran Torres y el defensor culé. Barcelona respondió tímidamente seis minutos después con un disparo de Lamine Yamal, pero quedó claro que el visitante estaba afectado tanto anímica como futbolísticamente.

El golpe final del primer tiempo llegó a los 44', cuando Ronald Araújo recibió dos amarillas en poco más de diez minutos, dejando a Barcelona con un hombre menos. Así, Chelsea cerró los primeros 45 minutos con ventaja parcial de 1-0.

Segundo tiempo: Blues sellan la goleada

En el arranque del complemento, Andrey Santos anotó, pero el tanto fue anulado por posición adelantada de Alejandro Garnacho. A los pocos minutos, Estêvão convirtió el segundo gol tras una brillante acción individual que dejó sin opciones a Joan García, consolidando la superioridad inglesa. El equipo culé desapareció del partido y no pudo generar ninguna reacción significativa ante un Chelsea que controlaba todos los espacios.

El tercero llegó a los 73 minutos tras una gran combinación que Pedro Neto inició y Enzo Fernández asistió a Liam Delap, quien definió a placer. Tras la revisión del VAR, el gol fue validado y selló la contundente victoria de Chelsea.

Con esta victoria, Chelsea llegó a 10 puntos en la fase de grupos, asegurando su posición entre los mejores, mientras que Barcelona se quedó en 7 unidades, ocupando la cuarta posición y generando una fuerte alarma para Hansi Flick, ya que los culés solo han ganado dos de los cinco partidos disputados en esta edición de la Champions League.

En conclusión, Chelsea ofreció un verdadero recital de fútbol ofensivo y colectivo ante un Barcelona que nunca logró reaccionar. La actuación de Enzo Fernández, Moisés Caicedo y Estêvão destacó en un equipo que mostró cohesión y contundencia, dejando una fuerte advertencia a sus rivales en la fase de grupos.