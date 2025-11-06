Selección Peruana: Manuel Barreto presentó lista de convocados para los amistosos ante Rusia y Chile

La Selección Peruana continúa su etapa de renovación bajo la dirección de Manuel Barreto, quien mantiene firme su objetivo de impulsar el cambio generacional en el combinado nacional. Con miras a los amistosos internacionales de noviembre ante Rusia y Chile, el estratega presentó una lista de convocados que mezcla juventud, experiencia y varias novedades en el plantel.

Rostros nuevos y regresos esperados

A través de las redes sociales oficiales, la Federación Peruana de Fútbol dio a conocer la lista de 26 jugadores convocados para los duelos frente a Rusia (12 de noviembre) y Chile (18 de noviembre). Entre las principales novedades resalta el llamado de Fabio Gruber, defensa del Nuremberg de Alemania, quien vivirá su primera experiencia con la camiseta nacional.

También destaca el regreso de Yordy Reyna, quien viene mostrando un gran nivel en el Rodina de Rusia y buscará consolidarse nuevamente como una opción en el ataque de la Bicolor.

La nómina incluye a futbolistas que atraviesan un buen momento en sus clubes locales y del extranjero, como Piero Quispe, Joao Grimaldo, Jesús Pretell, y Pedro Gallese, figuras que se han mantenido en la órbita de la selección. Barreto apuesta por una combinación de proyección y liderazgo para continuar evaluando alternativas con miras a las próximas eliminatorias.

Lista completa de convocados:

Arqueros : Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero

: Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero Defensas : Miguel Araujo, Luis Abram, Renzo Garcés, Fabrio Gruber, César Inga, Matías Lazo, Cristian Carbajal, Marcos López

: Miguel Araujo, Luis Abram, Renzo Garcés, Fabrio Gruber, César Inga, Matías Lazo, Cristian Carbajal, Marcos López Mediocampistas : Erick Noriega, Jesús Pretell, Martín Távara, Piero Cari, Jairo Concha, Piero Quispe, Maxloren Castro, Carlos Cabello

: Erick Noriega, Jesús Pretell, Martín Távara, Piero Cari, Jairo Concha, Piero Quispe, Maxloren Castro, Carlos Cabello Delanteros: Álex Valera, Yordy Reyna, Adrián Ugarriza, Kevin Quevedo, Kenji Cabrera, Bryan Reyna, Joao Grimaldo, Jhonny Vidales

¿Cuándo juegan los próximos amistosos contra Rusia y Chile?

La Bicolor tendrá dos compromisos exigentes para cerrar el año. El primero será el miércoles 12 de noviembre ante Rusia, en el estadio Gazprom Arena de San Petersburgo, desde las 12:00 p. m. (hora peruana). Este duelo será una oportunidad clave para probar esquemas y evaluar el rendimiento de los nuevos convocados frente a un rival de alto nivel.

Luego, el martes 18 de noviembre, Perú disputará el Clásico del Pacífico frente a Chile en el estadio Fisht de Sochi, a las 8:00 a. m. (hora peruana). Este encuentro tendrá un sabor especial, pues será la revancha del choque jugado en octubre en Santiago, donde la Roja se impuso por 2-1.

El nuevo ciclo de la Selección Peruana bajo Manuel Barreto avanza con pasos firmes hacia una renovación que busca proyectar talento joven sin dejar de lado la experiencia. Los amistosos ante Rusia y Chile serán pruebas clave para medir el progreso del grupo y fortalecer la identidad futbolística de cara a los desafíos del 2026.