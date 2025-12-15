Derrama Magisterial celebra su 60° aniversario como institución dedicada al bienestar del maestro peruano

El 10 de diciembre, la Derrama Magisterial celebró 60 años de trayectoria institucional. Desde su creación por iniciativa de gremios magisteriales, la entidad previsional ha buscado ofrecer beneficios complementarios a los otorgados por el Estado.

En ese sentido, Radio Karibeña saluda con profundo aprecio a la Derrama Magisterial por su 60° aniversario, reconociendo su labor, así como su aporte pedagógico y cultural al servicio de los maestros peruanos.

Consolida un gran patrimonio

Desde su creación, ha consolidado un patrimonio superior a los 3,000 millones de soles y cuenta con más de 240,000 afiliados, lo que evidencia su solidez financiera y respalda sus planes de expansión para beneficiar a más educadores en todo el país.

Desde 1984, la Derrama Magisterial ha sido dirigida por el SUTEP y el SIDESP. En la ceremonia de conmemoración de sus 60 años, la presidenta del directorio, Olga Morán, destacó que es la única organización que "nace de un sindicato y es administrada por maestros y maestras".

Explicó que, sumado al sistema previsional, la entidad ofrece servicios complementarios a sus afiliados, incluyendo una cadena de nueve hoteles, las librerías Crisol, un servicio de crédito y un programa de vivienda.

Además, anunció que para el 2026, el principal desafío de la institución es obtener la aprobación de sus nuevos estatutos por parte del Ministerio de Educación, lo que calificó como un paso crucial para la expansión.

Morán detalló que, con dichos cambios, se busca ampliar los niveles de atención y asegurarse de que todos los educadores, sin importar su estatus laboral o sector, puedan acceder a los beneficios que ofrece la Derrama Magisterial.

Premio Horacio Zeballos

Por otro lado, se resaltó el éxito del 32° Concurso Nacional Premio Nacional Horacio Zeballos Gámez, que coincidió con el aniversario de la Derrama Magisterial. Un certamen que batió récord de participación con más de 1,400 trabajos presentados, "reafirmando el compromiso de los docentes con la investigación y las buenas prácticas pedagógicas".

El concurso reconoce la capacidad pedagógica, investigativa, cultural y artística de las maestras y maestros peruanos. Destacando su capacidad para proponer nuevas estrategias de enseñanzas y sistematizar sus propuestas educativas en beneficio de los alumnos del Perú.



El primer lugar recibió un trofeo, un diploma de honor y un premio de 12,000 soles; el segundo lugar obtuvo 6,000 soles y un diploma de honor; y el tercer puesto, 3,500 soles junto con su diploma. Además, se otorgarán menciones honrosas a otros trabajos destacados.

En este contexto, Radio Karibeña expresa su cordial saludo a la Derrama Magisterial por su destacada labor en favor de los maestros de todo el país, reconociendo su esfuerzo por atender y premiar a los docentes.