¿Habrá paró de transportistas este miércoles 17 y jueves 18 de diciembre? Esto es lo que se sabe

Lima y el Callao podrían enfrentar un nuevo paro de transportistas los días 17 y 18 de diciembre, en medio del incremento de la inseguridad ciudadana, extorsiones y ataques armados contra conductores y empresas del sector. Los gremios de transporte han advertido que, de no obtener respuestas concretas por parte del Ejecutivo, la medida de fuerza podría activarse en cualquier momento.

En declaraciones al canal '24 Horas', el representante del gremio Transportes Unidos, Martín Ojeda, señaló que existe una profunda preocupación entre los trabajadores del rubro ante los constantes atentados que vienen sufriendo. En ese contexto, precisó que el paro dependerá de los resultados de la reunión programada para este martes por la tarde con representantes del Gobierno.

"Nosotros no hemos nacido para hacer paros, pero tampoco hemos nacido para transportar bajo el riesgo de la vida por sicarios. Que lo tengan claro", manifestó Ojeda, dejando en evidencia el clima de tensión.

Ultimátum al Ejecutivo por seguridad y extorsiones

Según informó el gremio, se ha otorgado un plazo al presidente José Jerí hasta el martes 16 de diciembre para que presente un plan de acción concreto que permita frenar la creciente ola de violencia, amenazas y extorsión que afecta a choferes y cobradores en diversas rutas de Lima Metropolitana y el Callao.

Gremio estaría pensando en irse a paro

De no existir una respuesta clara ni medidas efectivas, los transportistas acatarían un paro de 48 horas, el cual impactaría directamente en el servicio de transporte público durante las fechas mencionadas. La posible paralización generaría serias complicaciones para miles de usuarios que dependen diariamente de buses, combis y colectivos para movilizarse.

Aún no hay confirmación oficial del paro

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre la ejecución del paro. Sin embargo, los dirigentes han advertido que la decisión final se tomará tras evaluar los acuerdos que surjan de la reunión con el Ejecutivo. Los gremios recalcan que su principal exigencia es garantizar la seguridad de los trabajadores y poner fin a los ataques que, en algunos casos, han cobrado vidas.

Desde diversos sectores se mantiene la expectativa sobre los anuncios que pueda realizar el Gobierno en las próximas horas. En tanto, los transportistas reiteran que la paralización no es su objetivo principal, pero consideran que no pueden seguir laborando bajo amenazas constantes.

En resumen, la situación continúa en evaluación y se espera una actualización oficial en las próximas horas sobre la posible realización del paro de transportistas en Lima y Callao este 17 y 18 de diciembre.