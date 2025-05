¿A cuánto asciende las deudas de Flor Polo? Desde préstamos en dólares hasta sanciones de la ONPE

Florcita Polo se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta, debido a que su madre, Susy Díaz, ha revelado las fuertes deudas que mantiene con los bancos. La suma que Florcita debe sobrepasa las seis cifras, lo que ha generado preocupación en la excongresista.

Según un informe elaborado por el programa América Hoy en el año 2022, se reveló que Flor tenía una deuda de $30,000, a pesar de la herencia de $100,000 que le habría dejado su padre, Augusto Polo Campos.