Milena Zárate se quiebra al recordar la relación que tenía con Greissy Ortega: "La adopté como mi hija"

Milena Zárate fue invitada al programa 'Esta Noche' para un posible reencuentro con su hermana Greissy Ortega, pero sorprendió al rechazar la propuesta. La colombiana no pudo evitar quebrarse en vivo al recordar el profundo vínculo que tuvo con su hermana menor desde que eran niñas.

Según relató, cuando Greissy era muy pequeña, ella tuvo que asumir su cuidado debido a que su madre estaba delicada de salud. En ese momento, Milena también enfrentaba una pérdida personal: la pérdida de un embarazo. Esa coincidencia marcó su vida, pues comenzó a ver a su hermana como si fuera su propia hija.

La artista confesó entre lágrimas que volcó todo su amor en Greissy para llenar ese vacío. Criarla fue una forma de sobrellevar su dolor. Aseguró que le brindó todo lo que estuvo a su alcance y que le dio muchas oportunidades a lo largo de los años.

"Yo me aferré a ella como a mi hija. La adopté como a mi hija porque necesitaba cubrir ese dolor con algo o alguien, y lo cubrí con ella; no me arrepiento. Sé que he hecho las cosas bien. Le he dado infinidad de oportunidades", indicó entre lágrimas.