Flor Polo envía carta notarial a Paloma de la Guaracha y ella no se retracta: "Todo lo hablé con Susy, tengo pruebas"

La guerra está declarada. Flor Polo decidió enviar una carta notarial a Paloma de la Guaracha luego de que ella afirmara que Florcita había sacado un préstamo de 19 mil soles para comprarle una camioneta a su pareja, Luigui Yarasca.

Sin embargo, la popular Paloma apareció en el programa "América Hoy" y aseguró que no se va a rectificar, pues dice tener pruebas y que todo lo ha conversado con Susy Díaz, la madre de Flor.

Durante la emisión en vivo de "América Hoy", Janet Barboza leyó la carta notarial enviada por Florcita y le preguntó directamente a Paloma si se iba a retractar. La respuesta fue clara y contundente.

Además, contó que la información sobre la camioneta se la dio alguien del programa de Kurt Villavicencio en Panamericana.

Incluso afirmó que fue la misma Susy Díaz quien le contó que Flor Polo sacó un préstamo de 19 mil dólares al banco.

El abogado de Flor anuncia posibles acciones legales. Israel Castillo, abogado de Flor Polo, explicó que han solicitado a Paloma que se rectifique en un plazo de 48 horas. De lo contrario, tomarán medidas legales.

"La carta notarial a la señora Erika Luz Palomino que dijo ciertas expresiones que no se ajustan a la realidad... que Susy paga todo lo de sus nietos, que supuestamente la camioneta que le donó a Luigui Yarasca... en la entrevista habla 'un pajarito me lo contó', eso en el derecho no existe. Dentro del ámbito del derecho, hemos visto cometido un delito por estamos pidiendo que se rectifique en el plazo de 48 horas en el mismo medio en el que hizo las aseveraciones. (¿De no rectificarse, Florcita a demandarla?) Sí, de hecho está dispuesta", indicó.