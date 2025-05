Flor Polo debería 19 mil dólares al banco por comprarle carro a Luiggi Yarasca, según Paloma de la Guaracha

¡Increíble! Flor Polo vuelve a estar en el ojo de la tormenta, y esta vez, no por un escándalo sentimental, sino por un tema económico. Según reveló Paloma de la Guaracha en "América Hoy", la hija de Susy Díaz estaría con fuertes deudas por haberle comprado una camioneta a su pareja Luiggi Yarasca. ¡Habría pedido un préstamo de 19 mil dólares!

Durante "América Hoy", Paloma de la Guaracha fue invitada para revelar algunos "mitos y verdades" sobre Florcita Polo, y terminó soltando tremenda bomba. Cuando le preguntaron si era cierto que Flor Polo le compró una camioneta a Luiggi, ella respondió sin dudar:

"Claro, por supuesto que es verdad. Un pajarito me contó. Debe ser nueva. No creo que sea de segunda, para sacar 19 mil dólares del banco, préstamo" , dijo Paloma.

Y es que según ella, la cifra no es inventada. Hasta Susy Díaz habría quedado en shock al enterarse de la situación.

Flor estaría endeudada en varios bancos. Janet Barboza quiso confirmar la información y le repitió lo que ella dijo.

"¿Es verdad que 19 mil dólares?" , cuestionó Janet. Y Paloma no dudó: "Sí, es verdad. Es que Flor está endeudada en varios bancos" , aseguró.

Además, Janet señaló que tiene cercanía con la familia y por eso maneja esos datos. Y Paloma contestó que sí cuando le recordaron que vive en uno de los departamentos de Susy.

Vendió su depa para pagar deudas. Por si fuera poco, Paloma soltó otra revelación: Florcita habría vendido su departamento para pagar parte de sus deudas.

La cereza del pastel fue cuando Edson Dávila le preguntó si Flor Polo sigue con Luiggi Yarasca. Y aunque hace poco se hablaba de una separación, Paloma aseguró que siguen juntos.

"Por supuesto que sí. Susy no sabe esto. Tú sabes que Susy se la llevó bien lejos. Pero no voy a decir dónde. Susy no sabe que Flor lo llamó al tipo y le dijo dónde estaba. Estoy diciendo la verdad", declaró.