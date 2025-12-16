Cantante sufre descarga eléctrica y se cae durante show en el Centro de Lima: "Estoy conmocionado"

Un joven música sufrió una fuerte descarga eléctrica mientras se presentaba con su banda en un local del Centro de Lima. El cantante y guitarrista Carlos Suárez tuvo el accidente que puso en riesgo su vida en pleno escenario frente a decenas de asistentes.

Cantante sufre descarga eléctrica durante show en Lima

Un joven músico recibió una fuerte descarga eléctrica mientras se presentaba junto a su banda en un local del Centro de Lima y se desplomó tras lo sucedido. El incidente ocurrió en el conocido bar Yacana Quilca, cuando Carlos Suárez, vocalista y guitarrista del grupo "Mi Mejor Amigo Scott", estaba por empezar su presentación.

Carlos estaba por cantar un nuevo tema cuando todo ocurrió. El músico se acercó al micrófono, que estaba sobre un pedestal, y al tocarlo recibió una descarga eléctrica tan fuerte que lo hizo caer al piso con todo y su guitarra.

El público, impactado, no entendía qué pasaba, mientras el amplificador soltaba chispas. Algunos asistentes se acercaron a ayudar, pero con cuidado, ya que alguien advirtió que el artista había sido electrocutado. Carlos fue trasladado de emergencia a un hospital y, aunque sufrió quemaduras en el cuello, logró salir de peligro.

Horas después, el músico habló con el programa "Arriba mi Gente". Carlos, ya estable, relató lo vivido en el Centro de Lima.

"Actualmente me encuentro estable, no tengo complicaciones más allá de unas quemaduras en el cuello. Hoy tengo que hacerme unos exámenes con respecto al corazón, pero mi salud está fuera de peligro. Estoy bastante conmocionado, de hecho ver este video es bastante fuerte. Desde mi perspectiva fue bastante feo, no pensé que la iba a contar en ese momento", dijo.

@ameg_pe 15.12.25 | Cantante sufre descarga eléctrica y se desploma en pleno show en Centro de Lima. Fuente: Arriba Mi Gente ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

El artista también explicó cómo ocurrió el accidente. Señaló cuáles habrían sido las causas detrás del incidente.

"Yo estaba subiendo al escenario. Acababa de conectar mi guitarra y cuando tomo el micrófono me pasa la descarga eléctrica. Por lo que veo, ha sido una mala conexión, amplificadores conectados en condiciones peligrosas", añadió.

Carlos no estaba solo. Según contó, el sonidista y el organizador del evento fueron quienes actuaron rápidamente para ayudarlo y evitar una tragedia mayor.

"Tanto el sonidista como el organizador. El organizador sale de la batería y el sonidista es el que me quita el micrófono. Me llevaron al hospital, me revisaron y están cubriendo algunos gastos", detalló.

No descarta medidas legales por negligencia

El cantante aclaró que este tipo de accidentes nunca le había ocurrido antes. Aseguró que quiere llegar hasta el fondo de lo sucedido con la ayuda de un abogado.

"Estoy hablando con un abogado a ver qué se puede hacer, porque realmente ha sido una situación bien fuerte. (¿Estás pensando en una demanda por presunta negligencia al bar Yacana?) Sí, podría, no al bar Yacana. No quiero adelantarme a los hechos. Primero estamos haciendo investigaciones, estamos viendo quién ha tenido la negligencia ahí", señaló.

El músico también explicó que, antes de su presentación, otra banda había tenido problemas con el amplificador. Sin embargo, nadie imaginó que podría pasar algo tan grave.

"Estas heridas son por el momento en que me caigo, el micrófono me cayó y generó quemaduras, pero son superficiales. En este caso ha sido un accidente por negligencia, sí, pero que viene desde la ignorancia. La gente del evento me dijo que estas cosas nunca pasan", expresó.

En conclusión, el joven músico Carlos Suárez sufrió una descarga eléctrica en pleno show debido a una aparente falla técnica en los equipos del local de Centro de Lima. Aunque el incidente puso en riesgo su vida, logró recuperarse y hoy se encuentra fuera de peligro. El artista evalúa tomar acciones legales para esclarecer responsabilidades.