Bus de reconocido cantante de cumbia sufrió ataque armado en Trujillo: "Hasta cuándo, señores"

Momentos de pánico vivió el cantante de cumbia Edu Lecca luego de que el bus en el que viajaba junto a su equipo sufriera un ataque armado cuando se dirigían a una presentación en La Libertad, Trujillo. El hecho generó gran preocupación entre sus seguidores y colegas del medio.

Cantante de cumbia denuncia ataque armado en bus

El cantante Edu Lecca sufrió un terrible ataque a balazos mientras viajaba con su orquesta rumbo a una presentación en Casa Grande, en la provincia de Ascope (La Libertad). El hecho ocurrió la noche del domingo, cuando el bus que los transportaba fue impactado por cuatro disparos.

El intérprete compartió en sus redes sociales un video mostrando los agujeros de bala en el vehículo y relató el gran susto que vivieron él y su equipo. Afortunadamente, ninguno de los integrantes resultó herido.

"Acabamos de recibir un atentado en nuestro bus, en Casa Grande. Gracias a Dios, estamos bien. Hasta cuándo la delincuencia, señores", expresó.

El grupo se dirigía a una actuación en la discoteca Oh Rey, como parte del popular Festival de la Zafra, evento que reúne a miles de personas cada año. Por suerte, ninguno de los músicos resultó herido, aunque el susto fue grande.

Lanza comunicado tras incidente

A través de un mensaje publicado horas después, Edu Lecca agradeció las muestras de cariño y dio más detalles sobre el momento de pánico. El cantante contó que viajaba junto a su padre y su baterista, quienes también corrieron peligro.

"Muchas gracias por la preocupación, no puedo responder a todos, solo decirles que estamos bien", escribió en sus redes. "Tuvimos mucha suerte, las balas pudieron caerle a mi persona, papá y a mi baterista", señaló.

Además, explicó cómo un simple detalle salvó sus vidas. Lecca lamentó no solo los daños materiales, sino también el miedo que quedó en su equipo tras el ataque.

"Gracias a Dios la puerta del bus estaba abierta y se hizo doble pared para la bala. Fueron cuatro balazos, pero Dios siempre me protege", relató. "No le deseamos a nadie este tipo de cosas, muy aparte de los daños materiales, dejan daños psicológicos porque mis músicos están demasiado asustados", declaró con preocupación.

La Policía Nacional del Perú llegó al lugar de los hechos e inició un operativo para identificar a los responsables. Hasta el momento, no se ha determinado el motivo del ataque, pero se sabe que ocurrió en plena carretera, mientras el distrito celebraba su festival local.

El intérprete aprovechó para alzar la voz por todos los músicos que viajan constantemente para llevar alegría a distintos lugares del país. Expresó su preocupación por la creciente inseguridad que afecta a los artistas y trabajadores del espectáculo.

"Solo esperamos que las cosas cambien y que nosotros los músicos tengamos la certeza de ir a trabajar sin tener miedo", manifestó.

Edu Lecca, quien también integró agrupaciones como Hermanos Silva y Caribeños de Guadalupe, pidió respeto a su trabajo. Además, exigió que se tomen medidas urgentes contra la inseguridad.

"Solo pedimos que se acabe esta delincuencia y podamos trabajar tranquilos y sin miedo, porque nos ganamos la vida HONRADAMENTE", se lee en la descripción del post.

En conclusión, el ataque armado al bus en el que viajaban Edu Lecca y su equipo en plena carretera dejó en evidencia la grave situación de inseguridad que viven muchos artistas en el país. Aunque el hecho no dejó heridos, sí generó temor y preocupación entre los músicos, que constantemente viajan para cumplir con sus presentaciones. El cantante pidió mayor protección para los artistas ante la creciente inseguridad.