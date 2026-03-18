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Alejandra Baigorria rompe su silencio tras imágenes de Said Palao con mujeres en Argentina: "Voy a..."

En una entrevista, Alejandra Baigorria fue consultada tras las primeras imágenes del ampay a Said Palao con mujeres durante su viaje a Argentina y esto dijo.

Alejandra Baigorria tras imágenes de Said Palao con mujeres en Argentina
Alejandra Baigorria tras imágenes de Said Palao con mujeres en Argentina (Composición Karibeña)
18/03/2026

A poco de cumplir un año de casados, Said Palao fue captado con mujeres en Argentina a bordo de un yate con Mario Irivarren y Patricio Parodi. Ahora, su esposa Alejandra Baigorria ha dado sus primeras declaraciones sobre estas comprometedoras imágenes. 

Alejandra tras imágenes del ampay

Desde que salió el ampay que hizo Magaly Medina en su programa, Alejandra Baigorria y Said Palao se encuentran en medio de la polémica a casi un año de su boda. Es así como el programa 'Amor y Fuego' fue en busca de la empresaria en su salón de belleza en Miraflores para consultarle de las imágenes comprometedoras de su esposo en Argentina con otras mujeres. 

"Se ha visto a Said en Argentina juergueando con chicas en bikini ¿Qué opinas de ese comportamiento? ¿Perdonarías una infidelidad? Un poco irrespetuoso de su parte", le pregunta el reportero. 

El reportero aborda a la 'gringa' a la salida de su salón de belleza, quien se dirige rápidamente al auto que ya la esperaba. Lejos de mostrarse preocupada o angustiada por las reveladoras primeras imágenes, Alejandra Baigorria señaló que primero quiere ver todas las grabaciones tomadas por Magaly Medina antes de dar una opinión y decidió responder con una enorme sonrisa, mostrándose un poco segura.

"Quiero ver las imágenes y les cuento, besito. Gracias", expresó. 

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El mismo conductor Rodrigo González reveló que escribió directamente a Alejandra Baigorria tras las imágenes del ampay, pero la empresaria lo dejó en visto. Al parecer, la 'gringa' aún estaría esperando la segunda parte del ampay que saldría hoy en el programa de Magaly Medina. 

¿Qué se vio de Said Palao?

En las primeras imágenes de la fiesta en un yate de los chicos en Argentina, solo se ha podido ver que Mario Irivarren estuvo más desatado y dando aparentemente 'piquitos' a algunas de las chicas. Por su parte, Said Palao solo fue captado bailando al lado de aquellas jóvenes, pero nada comprometedor hasta el momento. Aunque en la segunda parte se ha visto que una de las chicas le toca la espalda al esposo de Baigorria de forma muy cariñosa. 

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De esta manera, parece que las imágenes de Said Palao en la primera parte del ampay no habría causado mucha conmoción en Alejandra Baigorria, porque en un inicio parece mostrar cierta confianza hacia su esposo. Ahora, la empresaria ha decidido ya no responder a los medios por la segunda parte del ampay que saldría hoy miércoles 18 de marzo. 

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