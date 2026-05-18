Florcita Polo arremete contra Angie Pajares y revela qué le pidieron cambiar en certamen: "Hasta el rostro"

Florcita Polo dio de que hablar al recordar su paso por el Miss Mundo Latina Perú y contó detalles que, según ella, no fueron nada cómodos durante su participación. La influencer reveló que, mientras estaba en el certamen, le pidieron cambiar parte de su imagen. Incluso, aseguró que la directora del concurso, Angie Pajares, habría querido que se realice cambios más fuertes, algo que ella no aceptó.

Florcita Polo recuerda su paso por el Miss Mundo Latina Perú

Florcita Polo volvió a estar en el centro de la conversación tras presentarse en "América Hoy" junto a su madre, Susy Díaz. La hija de la excongresista recordó su paso por el Miss Mundo Latina Perú y sorprendió al contar detalles que no le gustaron de su experiencia en el certamen.

Durante la entrevista, Flor reveló que le pidieron cambiar parte de su imagen para participar en el concurso. Según contó, no solo tuvo que modificar el color de su cabello, sino que también habrían querido que se hiciera cambios en el rostro.

En el programa, Susy Díaz contó que ella no estaba de acuerdo con que su hija participara en el certamen. Sin embargo, Florcita defendió su decisión y aseguró que estuvo tres meses preparándose para lograr su objetivo.

La influencer explicó que, durante ese tiempo, se dedicó a ensayar y cumplir con las actividades del concurso. Incluso, contó que dejó pasar algunos contratos con marcas por estar enfocada en su participación. Pese a todo, Florcita logró obtener el título de Miss Turismo. Sin embargo, tiempo después, ese reconocimiento fue retirado por los escándalos que la rodearon en aquella etapa.

En medio de la conversación, Flor decidió revelar una situación que le incomodó bastante. Según contó, la directora del certamen, Angie Pajares, le habría pedido cambiar su cabello rubio por un tono castaño. La hija de Susy dejó claro que ese cambio no le gustó, pues considera que el rubio va más con su personalidad y con la imagen que siempre ha manejado.

"Tuve que volver a mi look, que me gusta el cabello rubio me hace mejor que el cabello oscuro. (Ah, ¿no te gustaba encima?) No, no, me obligaron a cambiarme el color de cabello, no era mi personalidad", señaló Florcita Polo.

Florcita asegura que también querían cambiarle el rostro

La confesión no quedó ahí. Rebeca Escribens quiso saber si, además del cabello, le habían pedido hacer otros cambios durante su participación en el certamen. Ante ello, Florcita Polo sorprendió al asegurar que también habrían querido que se realice cambios en el rostro. La influencer dejó claro que no aceptó esa idea porque, según dijo, tiene personalidad y no estaba dispuesta a cambiar su esencia.

"¿Qué más te obligaron a hacer?", preguntó la conductora. "Hasta querían que me cambie el rostro que esa persona, pero yo tengo personalidad", señaló Flor Polo.

Tras escucharla, Janet Barboza mencionó directamente a la directora del certamen. Luego, Edson Dávila también comentó el tema.

"Angie Pajares", mencionó Janet como la presunta responsable de esas peticiones. Edson agregó: "Angie Pajares le dijo que se cambie todo".

Como era de esperarse, Susy Díaz no se quedó callada y soltó una frase fiel a su estilo, causando risas en el set. La excongresista tomó con humor el comentario de su hija y no dudó en rematar el momento con una ocurrencia.

"Quería que cambie de todo, hasta de marido", sentenció la excongresista, insinuando que la directora del concurso le habría pedido a Flor que termine con su actual pareja.

En conclusión, Florcita Polo recordó su paso por el Miss Mundo Latina Perú y señaló a Angie Pajares al revelar que le habrían pedido cambiar aspectos de su imagen, como el color de cabello e incluso el rostro. La hija de Susy Díaz aseguró que esos pedidos no iban con su personalidad y que prefirió mantener su esencia. Además, Susy cerró el momento con una frase fiel a su estilo, aumentando la polémica en el set.