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¡INESPERADO!

Katia Palma acusa a Rebeca Escribens de "correrse" tras polémica con Said y ella responde: "No defiendas tanto"

Katia Palma asegura que Rebeca Escribens evitó enfrentarla en el set de 'Esto Es Guerra' tras polémica con Said, pero ella responde firmemente.

Katia Palma lanza indirectas a Rebeca Escribens y ella responde.
Katia Palma lanza indirectas a Rebeca Escribens y ella responde. (Composición: La Karibeña)
30/04/2026

La tensión entre Katia Palma y Rebeca Escribens suma un nuevo capítulo que capta la atención. Ambas protagonizan un cruce de declaraciones por la polémica que involucra a Said Palao, extendiendo el enfrentamiento desde sus programas.

Katia Palma lanza indirectas tras encuentro fallido

El conflicto tomó fuerza luego de que Katia Palma revelara, en una entrevista con América Espectáculos, que coincidió con Rebeca Escribens en las instalaciones de Pachacámac, pero que esta no se acercó al set de Esto es Guerra. La conductora dejó entrever que su colega habría evitado el encuentro, lo que interpretó como una actitud llamativa.

"La esperaba, nada le costaba cruzar la vereda, eso deja mucho que decir ¿no? Creo que tiene un poco de nervios de Peter, la producción, porque está invitadísima", expresó Palma, en tono tranquilo pero con evidente ironía.

Lejos de quedarse ahí, la también actriz sugirió que un eventual enfrentamiento entre ambas podría darse incluso dentro del reality, apelando al humor para lanzar una invitación directa.

"Y competir ¿no? Estamos por la misma edad y creo que podría salir algo lindo. Acá la espero (risas)", añadió.

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Además, Katia Palma cuestionó que figuras del mismo canal emitan opiniones críticas desde otros programas, en lo que pareció ser un mensaje dirigido no solo a Escribens, sino también a otras conductoras como Janet Barboza.

"Sí pues, lo mínimo, nosotros no le debemos nada a nadie, pero que venga otra persona del mismo canal para dar el puñal, no es justo. Por mí no", indicó, dejando en claro su incomodidad frente a las críticas internas.

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Rebeca Escribens responde y marca distancia

Tras las declaraciones de Palma, Rebeca Escribens no tardó en responder y aclarar su versión de los hechos. La conductora negó haber evitado el encuentro por temor y, por el contrario, explicó que su ausencia en el set respondió a una decisión de respeto.

"En primer lugar te queda a ti más cerca que yo ir allá y en segundo lugar no tenemos la misma edad tú eres menor que yo. Efectivamente estaba al costado del camerino pero con las chicas", señaló en un primer momento.

Además, Escribens dejó en claro que no ingresó al set para evitar generar incomodidades o interrumpir la dinámica del programa.

"No entré al set porque no quise ser poco respetuosa. Otra cosa no defiendas tanto a tu equipo por si mi hijo metiera la pata yo estaría... así que no los defiendas tanto diles que se porten bien", agregó, marcando su postura frente a la defensa que Palma hace de los competidores.

Sus palabras también dejaron entrever una crítica hacia la actitud de proteger a los participantes sin cuestionar sus errores, en referencia a la polémica que involucra a Said Palao.

En conclusión, el cruce entre Katia Palma y Rebeca Escribens evidencia cómo diferencias dentro de un mismo canal pasan a la esfera pública y generan interés. Mientras una defiende a su equipo y la otra exige autocrítica, el debate sigue abierto y la polémica lejos de terminar.

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