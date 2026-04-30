Paloma Fiuza se pronuncia tras crisis de Alejandra y Said: "Todo el mundo ha vivido una relación tóxica"

La relación entre Alejandra Baigorria y Said Palao sigue en boca de todos. Y esta vez, quien decidió hablar fue Paloma Fiuza, amiga cercana de ambos, que soltó una frase que ya está dando vueltas en redes.

Todo ocurre después del ampay de Said en Argentina, que sacudió la tranquilidad de su matrimonio. Aunque luego se dejaron ver juntos en un viaje a España, su primer aniversario de casados los encontró separados: ella en China por trabajo y él en Perú compitiendo.

Paloma Fiuza habla tras crisis de Alejandra y Said

En una entrevista con "América Espectáculos", Paloma Fiuza, amiga cercana de Alejandra Baigorria y Said Palao, fue abordada tras una presentación en televisión y no esquivó la pregunta al ser consultada por la relación de la empresaria y el chico reality. Eso sí, dejó claro que el tema es complicado.

"Todo lo que ha pasado es una situación súper delicada y yo los quiero a los dos, tanto a Alejandra como a Said, los respeto muchísimo y creo que es un tema que ellos tienen que decidir y ver", comentó.

La brasileña mostró respeto por ambos y evitó inclinarse por uno. Aunque habló, también dejó en claro que no quiere meterse más de la cuenta. Para ella, opinar desde afuera no es tan fácil como parece. Quiso dejar claro que nadie sabe lo que pasa realmente dentro de una relación.

"Mi opinión está un poco de más, porque yo creo que todo el mundo en algún momento ha vivido una situación complicada, o de alguna relación tóxica. Estar en el pellejo de uno es muy difícil opinar", dijo.

Paloma también contó que muchas veces los consejos no funcionan en temas de pareja. Cada persona actúa diferente.

"A veces tú también aconsejas a la persona: "Que no, que no se quedé ahí", es peor. La persona se queda. A veces tú dices: "Hazlo", la persona se separa. Es muy contradictorio", explicó. "Yo prefiero no opinar, pero los quiero a los dos", señaló.

"La decisión es de ellos"

La bailarina también fue clara al señalar que la última palabra la tienen Alejandra y Said, no el público. Además, resaltó que cada persona elige lo que quiere para su vida.

"La decisión final es de los dos. La gente puede opinar lo que quiera. Pero al final quienes van a decir quiénes son ellos", expresó. "Ellos saben lo que es mejor para ellos en el fondo. Y uno toma la decisión que quiere, porque quiere seguir ahí. Es decisión de cada uno", agregó.

Mientras tanto, la pareja sigue en el ojo público. Su aniversario a la distancia y el poco movimiento en redes han levantado más dudas. Muchos esperaban mensajes románticos o fotos juntos, pero no pasó. Eso solo aumentó los comentarios sobre una posible crisis.

En conclusión, Paloma Fiuza calificó como "delicada" la situación entre Alejandra Baigorria y Said Palao, y evitó tomar partido. Además, señaló que todos han pasado por relaciones complicadas o "tóxicas", y remarcó que la decisión final sobre su vínculo depende únicamente de la pareja.