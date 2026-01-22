Paloma Fiuza sufrió un grave accidente en reality: "Sentí un dolor extremo, fue horrible"

La artista Paloma Fiuza es una joven brasileña que estuvo residiendo en el Perú durante muchos años, y acudió a un reality internacional para competir. Ahora, se reveló que sufrió un grave accidente durante uno de los juegos.

Paloma Fiuza tuvo una fuerte caísda

En septiembre de 2025, Paloma Fiuza se integró al reality chileno 'El Internado' donde era una gran competidora. Lamentablemente, la artista que es muy querida en el Perú, sufrió un grave accidente mientras participaba en uno de los juegos. Todos estaban encima de una caja pasando zapallos enormes cuando la joven pisó mal y cayó al piso siendo aplastada.

A través de sus redes, la brasileña mostró algunas de las imágenes donde mostraba lo grave de su accidente tras caer de manera brusca. Además, reveló en un mensaje todos los daños que sufrió, pero que ahora está recuperándose favorablemente.

"Tuve una luxación de codo y cuatro desgarros: uno en la columna, otro en el tríceps, el codo y el antebrazo. Fueron meses de recuperación, y todavía me queda camino por recorrer para estar al cien por ciento. Pero hoy estoy bien, felizmente", comentó.

Agradece las muestras de cariño

Así mismo, Paloma Fiuza no dudó en agradecer el inmenso apoyo que ha recibido de sus seguidores en medio de todo este accidente que sufrió. Afirma que no es la primera vez que algo la frena de golpe, pero que no se detendrá.

"Gracias de corazón por todos los mensajitos y por el cariño inmenso de mis compañeros del reality. Me sentí muy querida por todos, y ese cariño es totalmente mutuo. A veces la vida te frena de golpe y a la fuerza. A mí me ha pasado varias veces, y nunca es fácil. Pero hay que seguir siempre hacia adelante, pase lo que pase", señaló.

Luego, señaló que sin duda fue un momento muy doloroso y la recuperación también, pero actualmente está mucho mejor reafirmando su agradecimiento por el cariño recibido.

"Esta fue la lesión más dolorosa de toda mi vida: sentí un dolor extremo, fue horrible. Pero ya estoy bien. Los quiero muchísimo y gracias, de verdad, por tanto cariño. Ustedes son muy importantes para mí", dijo.

De esta manera, Paloma Fiuza expresó estar recuperándose de esta grave caída que sufrió durante las grabaciones del reality 'El Internado'. Si bien esto ocurrió hace unos meses atrás, la joven reveló que pasó por momentos muy dolorosas, pero actualmente está mejor.