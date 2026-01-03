Angie Jibaja se emociona al agradecer a Romina Gachoy por cuidar a sus hijos: "Todo mi amor para ella"

Angie Jibaja volvió a llamar la atención del público tras mostrarse muy emocionada durante una transmisión en vivo. En ese espacio, no dudó en agradecer públicamente a Romina Gachoy por el cariño y el cuidado que le brinda a sus hijos, un gesto que, según dijo, significa muchísimo para ella.

Angie Jibaja agradece a Romina Gachoy por el cuidado de sus hijos

Angie Jibaja dedicó emotivas palabras a Romina Gachoy tras el reencuentro con sus hijos. La exmodelo dejó en claro que no esperaba que las cosas se dieran de esa manera. Sin embargo, hoy se siente tranquila y agradecida al saber que sus pequeños están bien cuidados y rodeados de afecto.

"Yo me siento agradecida porque se dio, no me esperé que se diera así. Tan linda, tan rápido, todo mi cariño, todo mi amor y todo lo mejor para ella porque está con mis hijos y para mí significa demasiado lo que hace, cuidarlos", expresó la exmodelo, visiblemente conmovida.

Angie remarcó que, aunque Romina no es la madre biológica de los hijos que tuvo con Jean Paul Santa María, ha demostrado un compromiso real con ellos y una preocupación sincera por su bienestar. Para ella, ese detalle marca la diferencia y por eso decidió decirlo en voz alta, sin filtros y con mucha emoción.

Durante la transmisión, Angie Jibaja también aprovechó para compartir un mensaje cargado de fe y reflexión. La exmodelo habló sobre la importancia de creer, arrepentirse y mantener la esperanza en tiempos difíciles, dejando ver una etapa más espiritual en su vida.

"Quiero proclamar el reino de Dios por siempre. En la biblia lo dice. Me siento muy contenta por eso. Tenemos esa esperanza de un nuevo mundo. Dios no viene por justos, sino por pecadores. Tenemos que arrepentirnos", señaló, con un tono calmado y convencido.

Sobre el emotivo reencuentro con sus hijos

Además, Angie no pudo ocultar su felicidad al recordar el reciente reencuentro que tuvo con sus hijos en diciembre del 2025. Contó que viajó a Lima por poco tiempo, pero que ese encuentro fue suficiente para llenarla de alegría y emoción.

"Hace una semanita que estuve en Lima, iba por dos semanas, pero me quedé una semana, porque fui a ver a ya saben quiénes, a los amores de mi vida, por eso me siento tan feliz", relató.

Según explicó, el cariño fue mutuo y el momento quedó grabado en su corazón. Angie detalló que pudo abrazarlos y besarlos como tanto lo había esperado, algo que la dejó completamente emocionada.

"Estuve con ellos, los abracé, los besé, los recontra besé, me recontra besaron y me volví rapidito porque bueno, no puedo estar mucho tiempo en Lima y viajé sola. Por eso estoy muy feliz", agregó.

En conclusión, Angie Jibaja expresó públicamente su agradecimiento a Romina Gachoy por el cuidado y la atención que brinda a sus hijos, tras el reciente reencuentro que tuvo con ellos. La exmodelo también compartió reflexiones personales sobre la fe y el momento que atraviesa, dejando ver una etapa de mayor comprensión y reconocimiento en su relación familiar.