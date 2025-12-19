Angie Jibaja agradece a Romina Gachoy por ayudarla a ver a sus hijos: "A pesar de todo, la admiro"

Romina Gachoy y Jean Paul Santa María tienen la tenencia de los dos menores hijos que tuvo el cantante con Angie Jibaja, quien no pudo verlos por muchos motivos. Es así como después de varios años, la ex modelo finalmente pudo verlos y no dudó en agradecer a la uruguaya.

Angie Jibaja sobre Romina Gachoy

En el podcast 'Por no decirlo', la ex modelo Angie Jibaja estuvo presente para comentar sobre el reencuentro que tuvo con sus dos menores hijos después de muchos años. Todo esto habría ocurrido gracias a Romina Gachoy, quien junto a Jean Paul Santa María se han hecho cargo de los pequeños.

"Justo tuve un día impresionante, el día más importante de mi vida y quiero agradecerle mucho a Romina por haberlo hecho realidad, que gracias a ella que hemos estado en comunicación, que me ha permitido tener la oportunidad de volver a verlos, fue lo máximo. No los veía hace más de cinco años, así que súper emotivo, agradecerle a ella muchísimo por todo el trabajo que viene realizando", expresó.

Le agradece

En la transmisión en vivo, Angie expresó con mucha emoción el momento que vivió agradeciendo el poder verlos nuevamente. Así mismo, señaló que Romina Gachoy se ha convertido en alguien quien admirar, a pesar de las diferencias que han tenido en el pasado, ya que se sacrifica en cuidarlos siempre.

"Sé que es muy sacrificado el rol que ella tomó muy joven. A pesar de todas las cosas, y todos los intercambios que han habido en el camino, yo la he admirado y como le dije a ella, le tengo mucha ternura. Siento que el lugar donde ella está, no es fácil. Un beso para ti hermosa", expresó.

Luego, señaló que después de mucho tiempo pudo volver a dormir, ya que desde que se separó de sus hijos sin poder verlos, no podía conciliar el sueño. Aunque ahora al verlos muy bien, ha podido descansar. Es así como Jibaja expresó que todo ha salido a la perfección en aquel día, uno de los momentos más apreciados que ha tenido en los últimos años.

De esta manera, Angie Jibaja señala lo emocionada que se siente por haberse reencontrado con sus dos menores hijos, a quienes no los veía desde hace cinco años. La modelo reveló sentirse agradecida y que a pesar de los problemas, siente admiración por Romina Gachoy, sacrificándose en cuidarlos en los últimos años.