Ana Lucía Urbina aclara si tiene una amistad con las chicas de Corazón Serrano ¿Qué dijo?

El grupo de Corazón Serrano es uno de los más sonados del Perú en la cumbia y cuenta con grandes talentos musicales. Entre ellas está la talentosa Ana Lucía Urbina, quien se puso algo nerviosa al responder sobre la amistad que tendría con el resto de las integrantes.

¿Ana Lucía tiene amigas en Corazón Serrano?

En el podcast de 'Ouke', las chicas Ana Lucía Urbina y Milagritos estuvieron como invitadas en el canal de streaming para hablar de diversos temas. Es así como la cantante intérprete de "Tomando cerveza" fue consultada sobre la relación de amistad que tiene con el resto de las cantantes o si solo son compañeras de trabajo.

Aunque al inicio la joven intentó esquivar la pregunta, parecía que no lo había entendido muy bien. Luego, dejó en claro que sí sería amiga del resto de las artistas que forman parte del grupo de cumbia de los hermanos Guerrero

"¿Son amigas?", le pregunta y Ana Lucía responde: "Mira, si vas a vender aquí con eso yo no opino. A mí no me gusta hablar de eso, simplemente trabajamos (¿No e gusta hablar si ellas son tus amigas? si las compañeras de grupo son tus amigas también) Si claro, sí somos amigas" .

Se realizó una cirugía estética

Hace unos días, la joven cantante reveló que se sometió a una operación estético al aparecer con una faja posoperatoria. Según ha revelado por medio de sus redes sociales, la intérprete de la cumbia peruana se sometió a una lipotransferencia en brazos, caderas, espalda y una remodelación costal.

Aunque, los usuarios también han notado que la ex de Edwin Guerrero estaría utilizando una faja en el rostro y le preguntaron. Ante eso, Ana Lucía Urbina confirmó que sí, pero señaló que hasta el momento no sufre ningún dolor en la cara.

La joven Ana Lucía es una cantante de la cumbia peruana que forma parte de Corazón Serrano. La artista junto a su gemela Ana Claudia deslumbraron con su talento hace muchos años atrás en un concurso de canto y desde entonces, continuaron su carrera musical.

De esta manera, la joven Ana Lucía Urbina es querida por su gran talento musical y muchos éxitos al lado de Corazón Serrano. Ahora, la joven ha sido un poco cuestionada por los fans luego de que respondiera un poco confundida al responder si tiene una amistad con el resto de las cantes del grupo.