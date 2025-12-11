María Pía Copello lanza canal de streaming con figuras: Paolo Guerrero, Daniela Darcourt, Karina Rivera y más

Este miércoles 10 de diciembre, María Pía Copello sorprendió a sus seguidores al anunciar el estreno de su nuevo canal de YouTube, un proyecto que promete contenido renovado, dinámico y lleno de invitados de primer nivel. La exconductora busca volver a captar la atención del público con un formato fresco que combine entretenimiento y sorpresas.

Grandes invitados y secciones dinámicas

El nuevo canal de María Pía Copello contará con la presencia de celebridades como Paolo Guerrero, Daniela Darcourt, Karina Rivera, Dafonseka y el 'Flaco' Granda. Estas personalidades aparecerán en distintas secciones y actividades diseñadas para entretener al público y generar contenido viral, según se aprecia en el avance compartido por la comunicadora.

La noticia del lanzamiento generó un amplio debate en redes sociales, donde los seguidores celebraron la vuelta de Copello con un proyecto innovador y rodeada de invitados de lujo. "María Pía vuelve a dar que hablar con un formato fresco, entretenido y lleno de momentos inolvidables", señalaron algunos usuarios, destacando que la propuesta no solo busca entretener, sino también consolidar su presencia en el ecosistema digital.

Con este proyecto, la exconductora pretende ofrecer un espacio donde la farándula y el entretenimiento se encuentren, manteniendo un formato dinámico que permita interacción con la audiencia y la creación de contenido memorable.

Trabajo detrás de cámaras y apoyo familiar

María Pía Copello también reveló que este nuevo proyecto cuenta con la participación de Peter Fajardo y de su esposo Samuel Dyer, quienes se encargarán de la producción y la dirección fuera de cámaras. En sus historias de Instagram, Copello compartió su nerviosismo previo al lanzamiento y la ilusión por la nueva etapa:

"Estoy nerviosa por primera vez en la vida, no, varias veces, pero ya va a empezar todo. Espero que todo sea un éxito y realmente sorprenderlos, que es la idea", confesó con una sonrisa mientras lucía un elegante vestido negro de pedrería.

El momento se volvió más emotivo gracias a la compañía de su familia más cercana, incluyendo a su hermana Ana Carina, su madre y su esposo, quienes la acompañaron durante la presentación del proyecto. La comunicadora destacó la importancia de este apoyo incondicional, que la impulsa a asumir nuevos retos y a consolidar su regreso al entretenimiento con confianza y entusiasmo.

Con este nuevo canal, María Pía Copello retoma su rol como creadora de contenido y referente mediático, consolidando su regreso con un proyecto que combina dinamismo, invitados de lujo y el respaldo de su círculo cercano. La propuesta busca convertirse en uno de los lanzamientos más comentados de la temporada, reafirmando su influencia y creatividad en el mundo digital.