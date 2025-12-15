RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Milenka Nolasco sorprende al cantar "Yo la quería" y Marisol la elogia ¿Se viene un feat?

Marisol compartió un video en redes elogiando el talento de la influencer Milenka Nolasco tras cantar su tema "Yo la quería" y ahora, podrían unirse para una colaboración.

15/12/2025

Dentro de la cumbia peruana, Marisol es una reconocida artista de amplia trayectoria con grandes éxitos musicales. Ahora, la influencer Milenka Nolasco reapareció cantando una canción de la 'Faraona' en un centro nocturno, indicando una posible colaboración musical. 

¿Un feat entre Marisol y Milenka Nolasco?

A través de las redes sociales de Marisol, la artista compartió un video que se volvió viral en las redes sociales. La joven Milenka Nolasco conocida por ser streamer y lanzarse recientemente a la música, estuvo interpretando la canción "Yo la quería" en el último fin de semana. 

La intérprete de 'La Escobita' no dudó en elogiar a la joven streamer de 20 años que hizo bailar al público cantando uno de sus éxitos. Así mismo, Milenka le respondió de igual manera pidiendo que alguna vez se puedan juntas y sorprendió que la 'Faraona' estaría interesada en dicha propuesta. 

"Que hermoso escuchar uno de mis éxitos en la voz de Milenka Nolasco", escribió Marisol en las redes. Luego, Milenka compartió el video de la cantante con el mensaje: "Muchas gracias reina, espero pronto hacer algo lindo", y la 'Faraona' respondió: "Con gusto Milenka".

Sobre Milenka Nolasco

La joven Milenka Nolasco es una influencer y creadora de contenido peruana de 20 años conocida por su presencia en TikTok e Instagram, donde comparte videos de comedia, moda y estilo de vida, destacando por su estilo fresco y alcanzando millones de seguidores en ambas plataformas. 

Ahora, la streamer viene avanzando más en su carrera artística y decidió lanzarse como cantante. En Radio Karibeña se presentó para anunciar en exclusiva su tema "Muñequita", que viene alcanzando miles de reproducciones en su canal de YouTube. 

Más de la 'Faraona'

Conocida artísticamente como "La Faraona de la Cumbia", es una popular cantante de cumbia peruana y vocalista principal de su propia orquesta, "Marisol y la Magia del Norte". Es muy reconocida en Perú por sus canciones de desamor como "La escobita" y "Canalla".

Cuenta con una carrera musical de más de 20 años como solista y ha cautivado al Perú con muchos éxitos, además de colaboraciones musicales. En cada concierto, hace vibrar al público y sus canciones suenan a nivel internacional llenando recintos en el exterior durante sus giras. 

De esta manera, Marisol ahora estaría preparando una nueva colaboración con la joven influencer Milenka Nolasco, quien acaba de interpretar uno de las canciones de la icónica artista de la cumbia, y volviéndose viral. 

