Ex Miss Perú acusa a Gonzalo Revoredo de no cumplir como padre: "Le rogamos para que vea a sus hijos"

La ex Miss Perú Jimena Elías Roca decidió romper su silencio y acusó públicamente al actor Gonzalo Revoredo, recordado por su papel de Maximiliano en "Al fondo hay sitio" de no cumplir con sus hijos, ni en lo económico ni en lo afectivo. ¿Qué pasó? Te contamos.

Ex Miss Perú hace denuncia pública contra Gonzalo Revoredo

La ex Miss Perú Jimena Elías Roca encendió las redes al denunciar públicamente a su expareja, el actor Gonzalo Revoredo, por no cumplir con sus responsabilidades como padre. Según contó, el recordado "Maximiliano" de "Al fondo hay sitio" no solo no pasa pensión, sino que tampoco muestra interés por convivir con sus hijos.

A través de sus redes sociales y en un video difundido por "Amor y Fuego", la exmodelo aseguró que el artista no cumple con la manutención, usando como excusa su situación laboral. Su mensaje reflejó su frustración ante la falta de compromiso del padre de sus hijos.

"Que no puede, que está trabajando, pero no tiene plata. No importa, que los vea y él dice: 'No es como tú quieres' (...) Mis hijos tienen a su papá biológico, pero él no está presente en sus vidas. Yo le ruego y le digo: 'Por favor, tienes que venir o verlos'", reveló.

Jimena contó que, pese a existir un acuerdo formal de visitas, Revoredo evita ver a sus hijos. Dijo que le sorprende cómo hay padres que darían todo por pasar tiempo con sus pequeños, mientras él se niega a hacerlo.

"Qué loco que hay papás que quieren ver a sus hijos y en nuestro caso es lo contrario. Le rogamos para que vea a sus hijos y él no quiere. Pudiendo paternar, pudiendo recoger a sus hijos y estar los fines de semana, no quiere", lamentó la exreina de belleza.

Según su versión, el actor no cumple con la pensión alegando que su trabajo como artista no le genera ingresos estables. Sin embargo, Jimena asegura que sí tiene recursos para sus propios gastos.

"Dice que no puede, que no tiene plata, pero sí tiene para pagar su depa. Es raro, ¿no?", comentó indignada.

La ex Miss Perú insistió en que su reclamo no es solo por dinero, sino por el desinterés emocional que, según ella, muestra el padre de sus hijos. Señaló que lo que más le duele es que sus pequeños crezcan sin el afecto de su progenitor.

"Yo solo quiero que los vea, que esté presente, no pido lujos ni dinero, solo que sea un padre", habría expresado con tristeza.

Jimena también señaló que su actual esposo ha tenido que asumir el rol paternal en casa. Comentó que, esto ha sucedido porque el actor permanece ausente.

No sería la primera vez

El programa "Amor y Fuego" recordó que esta no es la primera vez que Jimena Elías y Gonzalo Revoredo enfrentan conflictos. En los años 2019 y 2022, la ex reina de belleza denunció al actor por violencia psicológica, acusándolo de insultos y amenazas.

Hasta el momento, Gonzalo Revoredo no ha dado declaraciones públicas sobre estas acusaciones. Mientras tanto, las palabras de Jimena siguen generando impacto en redes, donde muchos usuarios han salido a apoyarla y exigirle al actor que se pronuncie.

En conclusión, Jimena Elías Roca expuso públicamente su malestar por la falta de compromiso de Gonzalo Revoredo con sus hijos, tanto en el aspecto económico como en el emocional. El caso sigue generando reacciones en redes, mientras se espera la versión del actor para conocer ambos lados de la historia.