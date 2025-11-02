Josimar se quiebra al hablar de sus hijos tras polémica con su 'prima' Verónica González: "Son mi fuerza"

El salsero Josimar Fidel volvió a ser noticia, pero esta vez por una emotiva razón. En medio del escándalo que lo involucra con Verónica González, quien asegura estar esperando hijos suyos pese a su relación con María Fe Saldaña, el cantante se presentó en el programa "Esta Noche" con La Chola Chabuca y no pudo contener las lágrimas al escuchar los mensajes de cariño de su familia.

Josimar se emociona al escuchar a sus hijos

Durante la entrevista, el salsero no pudo contener las lágrimas al escuchar unas tiernas palabras de sus hijos, quienes le expresaron su cariño y orgullo en medio de las difíciles circunstancias que atraviesa. Visiblemente conmovido, Josimar confesó que su familia es su mayor motivación y refugio.

"Mis hijos son mis adoraciones, son la fuerza que me da energía cada día para seguir adelante. Son mi familia, son mi vida... Yo solo quiero llegar a casa para estar con ellos y, cuando llego, no quiero salir a ningún lado", expresó entre lágrimas, dejando ver su lado más sensible.

El momento se tornó aún más emotivo cuando María Fe Saldaña, su actual pareja, le envió un mensaje lleno de amor y apoyo. Ella destacó el compromiso que ambos tienen con su familia y el equipo que han formado juntos.

"Tú sabes que no soy buena para estas cosas, pero no quise dejar de hacerlo porque, con las responsabilidades, los hijos y el trabajo, a veces olvidamos lo importante que compartimos. Quiero agradecerte por el gran equipo que hemos formado y por cómo sostenemos a nuestra familia. Estoy orgullosa de ti y de tu talento", expresó María Fe, dejando en claro que continúa a su lado pese a las controversias.

Josimar niega paternidad del hijo que espera Verónica González

Luego de los mensajes, Josimar abordó el tema que lo ha mantenido en titulares durante las últimas semanas: la supuesta paternidad de los hijos de Verónica González. El cantante fue directo y negó rotundamente ser el padre de los bebés que la joven venezolana espera.

"¿Enfrentar la paternidad de qué?", respondió tajante. "Mi último hijo es mi heredero de todo, pero quiero aclarar algo: yo no tengo que afrontar ninguna paternidad de nadie".

El artista juró por sus hijos que no tiene ningún vínculo con el embarazo de González. Asimismo, cuestionó las versiones que circulan en medios de comunicación

"Yo sé quién soy, yo sé lo que hice y lo que no hice. Te lo puedo jurar por todos mis hijos. A mí no me van a poner un muerto que no es mío, no hay forma", señaló con firmeza. Para agregar: . "Siento que la prensa en mi país tiene que darse cuenta quién miente", agregó, sugiriendo que la joven no estaría diciendo la verdad.

A pesar de la controversia, Josimar aprovechó la entrevista para mostrarse más humano y reflexivo. Entre lágrimas y emociones, recalcó que sus hijos son su prioridad y su mayor motivación para salir adelante, incluso cuando su nombre se ve envuelto en polémicas mediáticas.