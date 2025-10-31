Julián Zucchi responde tras declaraciones de Yiddá Eslava sobre sus hijos: "Lo que se ha dicho no es así"

Julián Zucchi decidió hablar luego de las recientes declaraciones de Yiddá Eslava en el programa "América Hoy", donde la actriz respondió a las críticas de Natalia Otero, amiga cercana del argentino. El enfrentamiento mediático por el tiempo en que Zucchi convive con los hijos que tuvo con Eslava.

Julián Zucchi rompe su silencio tras declaraciones de Yiddá Eslava

El actor argentino Julián Zucchi volvió a pronunciarse luego de que su expareja, Yiddá Eslava, hablara en el programa "América Hoy" sobre el tiempo que él pasa con sus hijos y las declaraciones de su amiga Natalia Otero. Aunque muchos esperaban que Julián contara su versión completa, el argentino prefirió mantener la calma y evitar entrar en detalles de su proceso legal.

A través de mensajes de WhatsApp al programa, el argentino dejó en claro que no todo lo que se ha dicho es verdad. Además expresó que confía en la justicia para que los problemas se solucionen.

"Es un asunto muy delicado y, como te dije ayer, prefiero no entrar en eso. Obviamente lo que se ha dicho no es así, pero no voy a desmentir ni aclarar en medios algo tan complejo. Es una lástima que se hable sin la información correcta, porque eso solo genera más confusión y dolor. Todo eso está en manos de la justicia, que es donde corresponde, y es por lo que estoy luchando", escribió el actor.

Aunque no quiso polemizar, Julián sí dejó ver que está enfocado en sus hijos y que su prioridad es el bienestar de ellos. El argentino fue claro en que no busca alimentar más conflictos mediáticos.

"Mis hijos son lo más importante de mi vida. Hay que pensar en ellos y cuidarlos. Y dejar de exponerlos. Ojalá que con el tiempo se pueda ver el panorama completo, pero mientras tanto prefiero no seguir alimentando más ruido", expresó.

¿Qué dijeron Natalia Otero y Yiddá Eslava?

Todo este enfrentamiento comenzó cuando Natalia Otero, conocida como "La Payasita", publicó un video en redes sociales donde criticó a Yiddá por presuntamente impedir que Julián vea a sus hijos con libertad. Según señaló, el argentino solo podría ver a los pequeños dos horas a la semana.

"A Julián no se le deja ser padre y a esos hijos se les quitó el padre. Esto es lo complicado, esto que Julián solo ve a los nenes dos horas a la semana en la casa de ella, en presencia de ella y de las niñeras", comentó Natalia en su video, desatando una ola de comentarios.

Yiddá Eslava no se quedó callada. Tras las acusaciones, se comunicó con "América Hoy" para dar su versión y aclarar que el tiempo de visitas fue solicitado por el propio Julián. Además, negó rotundamente tener denuncias judiciales, como había insinuado Natalia.

"Él no ve dos horas, él ve tres horas a la semana a los bebés. Eso ha sido una medida cautelar que él mismo solicitó, él solicitó tres horas a la semana para ver a los bebés", respondió la actriz. "(¿Y las 11 denuncias Yiddá? ) No existen. Eso no existe", aseguró Yiddá ante las cámaras.

En conclusión, Julián Zucchi ha decidido mantenerse al margen de la polémica tras la declaraciones de Yiddá Eslava y Natalia Otero, priorizando el bienestar de sus hijos por encima del conflicto mediático. Aunque no negó que existan diferencias, el actor dejó en claro que prefiere que el tema se resuelva por la vía legal y no en los medios.