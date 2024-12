Javier Masías sorprende con su mensaje navideño lleno de sinceridad: "Solo quiero que pase rápido"

El reconocido jurado de "El Gran Chef Famosos", Javier Masías, ha causado revuelo en las redes sociales con un mensaje navideño que desató una ola de reacciones. Con su estilo característico, lleno de humor ácido, el chef compartió lo que realmente piensa sobre la Navidad, dejando a muchos sorprendidos y a otros apoyándolo.

A pocas horas de Navidad, el jurado "El Gran Chef Famosos" Javier Masías no dudó en expresar su hartazgo por las fiestas de fin de año. A través de un post en Instagram, el chef dejó claro que no compartía el entusiasmo generalizado por esta fiesta.

"Quería desearles una feliz Navidad, pero ya estoy cansado y ya no tengo energía para eso", escribió. Reconociendo que estas fechas lo ponen de mal humor, el chef confesó que la Navidad no es algo que le entusiasme. "Este año he hecho mi mejor esfuerzo por soportar todo ese cariño que ustedes dan con tanta facilidad y que, la verdad, es bien difícil de recibir", comentó con sinceridad.