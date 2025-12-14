Policía interviene a 'Cristorata' y streamer sorprende con insóllita propuesta al efectivo: "¿Y si le doy agua?"

El streamer peruano 'Cristorata' volvió al centro de la conversación digital tras protagonizar una intervención policial que se viralizó mientras transmitía en vivo por Kick. El intercambio con un agente de la Policía Nacional del Perú, seguido en tiempo real por cientos de usuarios, generó reacciones divididas y reabrió el debate sobre los límites del contenido en redes.

Cristorata' es intervenido por la Policía durante transmisión en vivo

La situación se inició cuando un agente policial detuvo a Cristorata para una intervención de rutina y le solicitó identificarse, siguiendo el protocolo correspondiente. Sin embargo, el streamer se vio en aprietos al no portar su Documento Nacional de Identidad y, para sorpresa de muchos, tampoco recordar el número de memoria.

"No lo tengo... Lo que pasa es que no lo traje, hermano", respondió el joven, visiblemente incómodo ante las preguntas del efectivo. Ante esta respuesta, el policía mantuvo una postura firme, aunque calmada, y le advirtió con claridad: "Simplemente, te estoy pidiendo que te identifiques y ya. Si no, te llevo a la comisaría y te identifico allá, así de simple".

La tensión aumentó conforme pasaban los minutos y la audiencia seguía creciendo. En medio del nerviosismo, Cristorata intentó descomprimir la situación con un comentario que descolocó tanto al agente como a los espectadores.

"Hermano, ¿tú eres más de Messi o de Cristiano Ronaldo? Así, y si le doy una agua o algo", lanzó, provocando reacciones inmediatas en el chat. Lejos de tomarlo a la ligera, el policía respondió con contundencia y profesionalismo: "Es que no te está pidiendo nada, no te equivoques. Estoy siendo muy condescendiente contigo. No, no puedes decir que no te acuerdas tu DNI. Yo sé que te acuerdas. Simplemente que por tu contenido estás diciendo que no te acuerdas".

Sin alternativas claras y con la presión del público encima, el streamer recurrió a sus contactos para resolver el problema en vivo. En medio del caos, incluso admitió una situación inesperada: "Uy, verdad, mi DNI lo perdí. ¿Cómo me voy a enviar foto?".

La transmisión incluyó llamadas, mensajes y hasta la intervención de un abogado, hasta que finalmente su hermano logró enviarle los datos necesarios.

"Aquí está, mire, mi hermano me lo pasó", dijo Cristorata al mostrar el documento digital. Tras verificar la información, el efectivo confirmó su identidad y le permitió continuar su camino, no sin antes remarcar la importancia de portar documentos y respetar las normas vigentes.

Memes, críticas y debate en redes sociales

Una vez finalizada la transmisión, el episodio se trasladó de inmediato a las redes sociales, donde los fragmentos del video comenzaron a circular con rapidez. Memes, comentarios irónicos y análisis críticos inundaron plataformas como X, TikTok e Instagram, convirtiendo la intervención en tendencia.

Muchos usuarios cuestionaron la actitud del streamer y consideraron que una conducción a la comisaría habría sido una lección necesaria. Comentarios como:

"Yo esperando que se lo lleve a la comisaría", "Qué falta de respeto al señor policía" y "¿Por qué no lo llevó?" se repitieron en distintas publicaciones.

Otros, en cambio, centraron la discusión en el supuesto intento de soborno implícito en la oferta de "una agua".

"El intento de soborno está penado", "No acepta porque hay cámaras" o "No es por defenderlo, pero en Perú ¿quién respeta a la policía?" reflejaron la división de opiniones entre los internautas.

El episodio de Cristorata mostró cómo una intervención policial común puede volverse viral al combinarse con el streaming en vivo. Más allá de los memes, el caso reabrió el debate sobre la responsabilidad y los límites en la creación de contenido digital, recordando que las normas rigen para todos, incluso frente a una cámara.