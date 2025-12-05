Ibai quedó fascinado con la comida callejera peruana y revela su favorito: "Una de las joyas del Perú

El reconocido streamer español Ibai Llanos llegó por primera vez a Lima y se sumergió de lleno en la riqueza de la cocina peruana. Su experiencia incluyó desde la comida callejera hasta la preparación de su platillo favorito: el pan con chicharrón.

Descubriendo los sabores de Perú

La semana pasada, Ibai aterrizó en la capital peruana para participar en diversas actividades, incluyendo la entrega de la Sartén de Oro, el trofeo que recibió el pan con chicharrón tras coronarse campeón en su Mundial de los Desayunos. Sin embargo, el viaje también se convirtió en una verdadera ruta gastronómica.

"Probé la comida callejera de Perú... y cociné el mejor desayuno del mundo: pan con chicharrón", publicó Ibai en sus redes sociales, acompañado de un video en el que documentó su paso por El Señorío de Surco. Allí probó platos tradicionales como la causa limeña, los anticuchos y los picarones con miel.

Su recorrido comenzó con un ceviche de pescado, que definió como "un vicio bueno, una combinación increíble". Continuó con causa limeña, papa rellena y anticuchos de corazón, comentando: "Esto te quita el hambre y te quita todo".

Entre los platos de fondo, degustó ají de gallina y lomo saltado, resaltando: "Uno de los platos por excelencia de este país. Una de las joyas peruanas... no falla. Siempre uno de mis favoritos del Perú, peleándole de tú a tú con el ceviche. Ceviche, pan con chicharrón y lomo saltado diría que son las joyas de la corona".

La jornada finalizó con postres. El streamer probó unos picarones bañados en miel y un tradicional emoliente, completando una ruta de sabores que no olvidará.

Ibai Llanos preparó pan con chicharrón en 'El Chinito'

Uno de los momentos más destacados del viaje se vivió en el reconocido local 'El Chinito'. Ibai no solo observó la preparación de los sándwiches, sino que se colocó guantes y se metió a la cocina para armar varios panes con chicharrón que luego repartió entre los fans que se encontraban en la calle.

"Parece que voy a operar. No lo hago mal", bromeó mientras cocinaba.

Acompañado del creador de contenido argentino Gaspi, Ibai salió a la calle para entregar los panes personalmente, recibiendo el cariño y entusiasmo de los limeños, que coreaban su nombre y le pedían fotos. El influencer destacó la popularidad de este platillo en la capital peruana y no dudó en calificar al pan con chicharrón como "el campeón del mundo".

El paso de Ibai Llanos por Lima confirmó que la gastronomía peruana conquistó al streamer español. Desde la comida callejera hasta la preparación del icónico pan con chicharrón, Ibai vivió una experiencia que combinó sabor, cultura y cercanía con los fans.