Venden muñecos de Año Nuevo con el rostro de la tiktoker 'Moca' y redes estallan: "En Perú nunca te aburres"

La tiktoker peruana Jusseira Mayumi Quispe, conocida como Moca, volvió a ser tendencia tras un nuevo episodio que reavivó la conversación digital sobre su figura. Tras semanas de polémica por su ruptura con Haybinn, su nombre se viralizó nuevamente por unos muñecos de Año Nuevo con su rostro, generando reacciones divididas.

Muñecos de Año Nuevo con el rostro de Moca se vuelven virales

A pocos días de las celebraciones por Año Nuevo, usuarios en redes sociales difundieron imágenes y videos de muñecos artesanales que representan a Moca, a su expareja Haybinn y a "Camaran", señalado en redes como el supuesto tercero en discordia en la relación.

La información fue difundida inicialmente por el creador de contenido Rica La Torre, quien mostró cómo estos muñecos incluyen frases asociadas a las polémicas declaraciones de la influencer. Entre los textos que acompañan a las figuras destacan expresiones que Moca ha pronunciado en transmisiones en vivo o publicaciones virales, como:

"Si no vuelves te voy hacer brujería", "Engañé con el camaraman" y "Soy laikísima". Estas frases, convertidas en consignas humorísticas, se sumaron al tradicional ritual de quemar muñecos como símbolo de dejar atrás lo negativo del año que termina.

La viralización fue inmediata y los comentarios no se hicieron esperar. Gran parte de los usuarios reaccionó con mensajes críticos y burlones como:

"A Haybinn le faltan sus cachos", "Ni regalado lo acepto", "No pago ni un sol por los tres" o "En Perú nunca te aburres". Aunque algunos tomaron el hecho como una sátira propia de las fiestas, otros cuestionaron el nivel de exposición y el tono de las burlas hacia la influencer.

¿Quién es Moca y por qué siempre está en el foco mediático?

Moca, cuyo nombre real es Jusseira Mayumi Quispe, se ha consolidado como una de las figuras digitales más reconocidas del país. Su popularidad creció gracias a TikTok y a sus transmisiones en vivo, donde comparte sin filtros aspectos de su vida personal, conflictos familiares, relaciones sentimentales y situaciones cotidianas que suelen volverse virales, lo que le valió apodos como "La Reina de los Moraditos" y una presencia constante en plataformas como Kick.

En los últimos meses, su notoriedad creció tras anunciar el fin de su relación de cuatro años con Haybinn, generando intensos debates en redes sociales. Además, se mantuvo en tendencia por una intervención policial durante una transmisión en vivo por un presunto robo de celular en el Callao, que dividió opiniones entre críticos y defensores.

No todo ha sido controversia. Moca también recibió reconocimiento por gestos solidarios, como cuando sorprendió al regalar pollos a la brasa a manifestantes en Lima. Además, dio el salto a la televisión al aparecer en programas como "El Reventonazo", donde habló abiertamente sobre su edad y su ruptura sentimental, ampliando aún más su alcance mediático.

El caso de los muñecos de Año Nuevo con el rostro de Moca confirma que la influencer sigue generando conversación en el espacio digital peruano. Mientras algunos lo ven como humor popular y viralidad de redes, otros lo interpretan como un costo de la exposición pública. Entre críticas, memes y controversias, Moca se mantiene como uno de los personajes más comentados del entretenimiento digital.