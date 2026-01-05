RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Brilló!

¡Al público le encantó! Cielo Fernández canta "Mix Que Bonito" en concierto de Corazón Serrano

A través de las redes se volvió viral la presentación de Cielo Fernández interpretando el tema "Mix Que Bonito" durante show de Corazón Serrano.

Cielo Fernández canta "Mix Que Bonito" en concierto de Corazón Serrano
Cielo Fernández canta "Mix Que Bonito" en concierto de Corazón Serrano (Composición Karibeña)
05/01/2026

Dentro de la cumbia peruana, la cantante Cielo Fernández se ha convertido en una de las voces más queridas de la música. Ahora, la artista se ha convertido viral en redes tras interpretar una canción de Son del Duke en concierto de Corazón Serrano

Canta "Mix Qué Bonito" con Corazón Serrano

Por medio de sus redes sociales, Corazón Serrano se volvió viral debido a que en sus recientes conciertos la cantante Cielo Fernández ha llamado la atención por interpretar el tema "Mix Que Bonito", que cantaba cuando formaba parte de Son del Duke. 

La artista se volvió conocida por este tema musical que encantó a todo el público y ahora, después de casi aun año la volvieron a escuchar en su voz. La joven cantó con mucho entusiasmo esta canción, que rápidamente se volvió viral en todas las redes sociales con miles de reproducciones. 

@henrymoralesp_ QUE BONITO / AY AMOR - CORAZÓN SERRANO- CIELO FERNÁNDEZ #corazonserrano #cumbiaperuana #cielofernandez #SDD #corazonserrano♥️🇵🇪🥰 ♬ sonido original - Henry Morales ✌️

Fans emocionados 

 

"Los instrumentos de Corazón Serrano están a otro nivel, se escucha mejor", "Ese saxofón a otro nivel", "Le cae 10 de 10 el gorro a Cielo", "Lo hizo y suena mejor", "Lo justo es lo justo nomas diré", "Se le hizo realidad a Cielito de poderla cantar con su nuevo grupo", "Que linda voz de cielito", "Que bonito escuchar a Cielo cantar ese Mix. Corazón Serrano se hizo una por fin", "Cielo va dejar huella en la cumbia", "Extrañaba escuchar esto en la voz de cielito", expresaron.

Sobre Cielo Fernández

Cielo Fernández dejó Son del Duke oficialmente el 4 de febrero de 2025, anunciando su salida y expresando agradecimiento, aunque la orquesta señaló un posible incumplimiento de contrato

