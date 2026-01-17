Tomi Narbondo, ex de Paloma Fiuza, muestra cómo avanza su recuperación tras operación en el cuello

Gran preocupación generó Tomi Narbondo, expareja de Paloma Fiuza, luego de reaparecer en redes sociales desde una cama de hospital, con el cuello completamente vendado. El exchico reality contó que atravesó una delicada operación tras detectar un bulto que venía creciendo con el tiempo.

Tomi Narbondo fue hospitalizado por delicada operación en el cuello

Tomi Narbondo, exchico reality y expareja de Paloma Fiuza, reapareció desde una cama de hospital con el cuello vendado y encendió las alarmas entre sus seguidores. El influencer contó que tuvo que someterse a una delicada operación por un bulto que empezó a crecer con el paso del tiempo.

El propio Tomi decidió dar la cara y explicar lo que estaba pasando. A través de sus redes sociales, contó que desde hace un tiempo notó una protuberancia en el cuello, pero que en los últimos meses comenzó a aumentar de tamaño, lo que obligó a los médicos a intervenir.

"Tenía un bulto en el cuello hace tiempo y en el último tiempo empezó a crecer así que había que sacarlo", escribió el exchico reality, dejando claro que la operación era necesaria y no podía postergarse más.

Lejos de ocultar detalles, Tomi explicó que la cirugía fue más compleja de lo que muchos pensaban. Los médicos le retiraron un quiste tirogloso y también realizaron otros procedimientos para asegurar una buena recuperación.

"Junto a ese bulto que era un quiste tirogloso también me sacaron un huesito del cuello (hioides) y cortaron el músculo que se inserta ahí", contó, sorprendiendo a sus seguidores por la magnitud de la intervención.

A pesar de lo delicado del procedimiento, el influencer aseguró que se encuentra estable y con buen ánimo, aunque reconoció que el postoperatorio no es nada sencillo, sobre todo al momento de comer.

"Estoy muy bien, solo dolor cuando trago así que comer está siendo un poquito difícil", comentó, tomándose la situación con algo de humor.

El exchico reality también aprovechó para agradecer el apoyo recibido en este momento complicado. Señaló que aprecia el cariño de la gente.

"Muchas gracias a todos por sus mensajes. Se siente bien saber que hay tanta gente que me aprecia", expresó con gratitud.

Muestra la cicatriz y tranquiliza a sus fans

Días después, Tomi volvió a aparecer en sus historias, ya fuera de la clínica y aparentemente en casa. En las imágenes se le vio tomando sol y levantando el pulgar, dando señales claras de que su recuperación avanza de forma positiva.

Sin embargo, lo que más impactó fue cuando decidió mostrar la cicatriz que le dejó la operación en el cuello. Antes de hacerlo, advirtió a sus seguidores y bromeó con su aspecto.

"Parece que me degollaron... Ignoren mi cara", escribió Tomi en las historias que subió a sus redes sociales.

Hoy, 17 de enero, compartió una historia en sus redes sociales ya fuera de la clínica, aparentemente desde su casa, disfrutando del sol. En las imágenes se le ve el rostro de cerca, mostrando su cicatriz, y en una de las fotos hace el gesto de "me gusta", dando a entender que se encuentra bien y en recuperación.

Historia de Tomi Narbondo. (Instagram)

En conclusión, aunque el susto fue grande, Tomi Narbondo dejó en claro que se encuentra estable y enfocado en su recuperación. Sus seguidores continúan atentos a su evolución y celebran verlo más tranquilo tras la operación. Por ahora, el influencer se toma las cosas con calma, rodeado del cariño del público que no dejó de apoyarlo en ningún momento.