Alejandra Baigorria y Said Palao cumplen un año de casados lejos tras polémico ampay: ¿Crisis o trabajo?

Alejandra Baigorria y Said Palao celebraron su primer año de matrimonio, pero no juntos, sino cada uno por su lado. La pareja, que hace un año vivía una boda de ensueño, hoy está en el ojo público por su situación actual.

Alejandra Baigorria y Said pasan su primer año de casados lejos

Lo que empezó como una historia de amor a lo grande, hoy vive un momento distinto. Alejandra Baigorria y Said Palao celebraron su primer año de casados, pero lo hicieron separados, en distintos países y continentes, y bajo la mirada de todos.

Hace un año, la pareja se juraba amor en una boda que fue considerada una de las más comentadas del espectáculo. La iglesia San Pedro, en el Centro de Lima, fue el escenario de ese sábado 26 de abril del 2025 lleno de emoción, lujo y también algunos momentos polémicos.

Luego vino la ceremonia civil en la Municipalidad de Lima, donde sellaron oficialmente su unión. Todo parecía perfecto y muchos los veían como una de las parejas más sólidas de la farándula.

Sin embargo, en las últimas semanas, la tranquilidad se rompió. Un ampay de Said Palao en Argentina lo mostró en un yate junto a otras mujeres, lo que generó rumores y críticas en redes sociales. Este hecho puso su relación en el centro de la polémica. A pesar de eso, Alejandra optó por no dar declaraciones fuertes y mantener el tema con discreción.

@ameg_pe 28.04.26 | Alejandra Baigorria y Said Palao pasan primer año de casados lejos. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Con el paso de los días, ambos dieron señales de seguir juntos. Un viaje a España y una foto compartida por Said confirmaron que su relación continuaba. Sin embargo, este primer aniversario llegó en un contexto totalmente diferente. Nada de cenas románticas ni celebraciones juntos.

Said se quedó en Lima participando en el Ironman 70.3, una competencia de triatlón de larga distancia que venía preparando con mucho esfuerzo. Mientras tanto, Alejandra se encuentra en China, enfocada en su trabajo y en hacer crecer su negocio. La distancia fue evidente y no pasó desapercibida para sus seguidores, que esperaban verlos juntos en una fecha tan especial.

El mensaje que generó reacciones

En medio de todo, Alejandra publicó una frase que llamó la atención de muchos. El mensaje fue interpretado por varios como una respuesta indirecta a la polémica que la rodea.

"(¿De dónde sacas tanta fuerza?) La vida es una ...todo pasa. Me aferro a mis sueños, a mis metas. No dejo que nadie me arrebate mis sueños. Todo tiene solución", escribió en sus redes.

Alejandra Baigorria comparte fuerte mensaje previo a su aniversario.

El mensaje fue interpretado de distintas formas. Para algunos, es una señal de fortaleza. Para otros, una indirecta tras lo ocurrido con el ampay. Lo cierto es que la empresaria dejó claro que sigue enfocada en sus metas personales y profesionales.

Por su parte, Said decidió pronunciarse a través de sus redes sociales luego de terminar el Ironman 70.3 de Lima. El chico reality mencionó a su esposa y a su hija, resaltando que estuvieron pendientes de él durante toda la carrera.

"Y en especial a mi esposa y a mi hijita, que estuvieron ahí haciéndome barra y siguiéndome toda la carrera desde China, dándome fuerzas que no sabía que me quedaban. Hoy además cumplimos un año de casados y aunque nos tocó estar lejos, estuviste conmigo desde el inicio hasta el final, viendo cada parte de mi recorrido. Esa fuerza también me llevó a cruzar la meta", escribió.

A un año de su boda, Alejandra Baigorria y Said Palao siguen siendo una de las parejas más comentadas del espectáculo. Esta vez, no por una celebración de ensueño, sino por un aniversario marcado por la distancia y la polémica. A pesar de todo, ambos han decidido mantener su relación sin dar muchos detalles, priorizando su tranquilidad.

En conclusión, Alejandra Baigorria y Said Palao celebraron su primer año de matrimonio en medio de la distancia y la polémica, mostrando una etapa muy distinta a la de su boda. Aunque ambos han dado señales de seguir juntos, el aniversario dejó más dudas que certezas entre sus seguidores. Por ahora, la pareja apuesta por la discreción mientras su relación sigue en el ojo público.