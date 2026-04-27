Said Palao envía mensaje a Ale Baigorria en su aniversario y ella se luce en China: "Nos tocó estar lejos"

Said Palao le dedicó un mensaje a Alejandra Baigorria por su primer aniversario de bodas, pero lo que más llamó la atención fue que lo celebraron separados: él en Lima y ella en China. La pareja cumplió un año de casados en medio de la polémica por el ampay en Argentina, y aunque muchos esperaban una celebración romántica, lo cierto es que todo fue mucho más tranquilo y sin grandes muestras públicas.

Said Palao recuerda a Alejandra Baigorria en su aniversario

Said Palao sorprendió a sus seguidores al dedicarle un mensaje a su esposa Alejandra Baigorria por su primer aniversario de bodas. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que ambos pasaron esta fecha especial en países distintos.

Mientras él estaba en Lima participando en una dura competencia deportiva, ella se encontraba en China por temas de trabajo. Una celebración muy diferente a la que muchos imaginaban para una de las parejas más mediáticas de la farándula.

Todo se dio en medio de la polémica que aún rodea a la pareja tras el ampay en Argentina. Por eso, este aniversario llegó con un perfil más bajo y sin grandes demostraciones públicas de amor.

Said decidió pronunciarse a través de sus redes sociales luego de terminar el Ironman 70.3 de Lima, una competencia que venía preparando desde hace meses. Ahí contó lo difícil que fue el reto y agradeció el apoyo de las personas que lo acompañaron.

Pero hubo una parte del mensaje que no pasó desapercibida. El chico reality mencionó a su esposa y a su hija, resaltando que estuvieron pendientes de él durante toda la carrera.

"Y en especial a mi esposa y a mi hijita, que estuvieron ahí haciéndome barra y siguiéndome toda la carrera desde China, dándome fuerzas que no sabía que me quedaban. Hoy además cumplimos un año de casados y aunque nos tocó estar lejos, estuviste conmigo desde el inicio hasta el final, viendo cada parte de mi recorrido. Esa fuerza también me llevó a cruzar la meta", escribió.

Alejandra enfocada en su trabajo

Por su lado, Alejandra Baigorria se mostró activa en redes sociales, pero enfocada en su viaje a China. La empresaria compartió fotos de reuniones, paseos y hasta momentos de relax durante su estadía.

"Desde China, soñando en grande", publicó en su más reciente publicación, tres días antes de su aniversario de bodas.

Lo que más sorprendió es que no hubo ninguna mención directa a Said ni al aniversario. En sus historias, se lució en China, pero no hubo ningún mensaje para su esposo. Este detalle no pasó desapercibido para sus fans, quienes esperaban algún saludo o recuerdo especial. Esto hizo que muchos empiecen a preguntarse cómo está realmente la relación, después de los rumores semanas atrás.

Un aniversario en medio de la polémica

Este primer año de matrimonio llega en medio de un momento complicado para la pareja. Hace poco, Said fue protagonista de un ampay en Argentina, donde se le vio en una despedida de soltero en un yate junto a sus amigos, lo que generó dudas sobre su relación con Alejandra. Aunque después volvieron a verse juntos y mantuvieron contacto, la polémica dejó huella y cambió la forma en que ambos se muestran.

Cabe recordar que la pareja se casó el 26 de abril de 2025 en una ceremonia muy comentada, considerada por muchos como la "boda del año". Hoy, la historia es distinta. Sin celebraciones juntos y cada uno enfocado en sus proyectos, el aniversario pasó de manera tranquila.

En conclusión, Said Palao y Alejandra Baigorria vivieron su primer aniversario de bodas de una manera distinta, marcados por la distancia y la polémica reciente. Aunque él tuvo palabras para ella, la celebración fue discreta y sin grandes gestos públicos. Por ahora, la pareja sigue adelante, pero con un perfil más bajo que deja dudas sobre cómo atraviesan esta etapa de su relación.