Ale Baigorria continua en China a un día de su primer aniversario con Said Palao ¿No estarán juntos?

Después del ampay de Said Palao, el chico reality realizó un viaje a España con Alejandra Baigorria y toda su familia, después de ello él volvió al Perú y ella continuo su viaje a China. A un día de celebrar su primer año como esposos, la pareja se encuentra separada.

Alejandra Baigorria y Said Palao pasarán su aniversario separados

Por medio de sus redes sociales, Alejandra Baigorria ha compartido varios videos de su estancia en China donde viajó con su hermano para seguir comprando productos para su negocio y aprendiendo de la producción con tecnología avanzada.

Lo que ha llamado la atención, es que la 'gringa' cumplirá su primer año de casada con Said Palao este 26 de abril, pero estarán separados ya que el chico reality se encuentra en Perú por trabajo, aunque ahora se encuentra lesionado.

Hasta el momento, la empresaria no da señales que vaya a regresar pronto a Lima, ya que continúa visitando varias empresas chinas y aprendiendo sobre la producción de prendas en grandes cantidades. Así mismo, el joven Palao tampoco estaría pronto a tomar un vuelo para visitarle.

¿Qué dijo Said?

En el programa 'Amor y Fuego' fueron en busca de Said Palao, quien llegó al Perú tras una semana viajando con Alejandra Baigorria y el resto de su familia. En un principio, el chico reality señala que no puede declarar a su medio porque tiene contrato con otro canal y podrían sancionarlo. Aunque deja en claro que ya habló en el pasado ante los medios y no daría más declaraciones de su vida.

"Yo ya hablé en su momento y creo eso fue lo que tenía que decir y ya no tengo nada más que decir. Las cosas que tengo que decir las digo en privado, dije que no iba a dar más declaraciones", declaró.

Aún así, la reportera siguió insistiendo sobre la reconciliación que tendría con la empresaria de Gamarra. Ante esto, el joven afirma que todo sus temas lo resolverán en privado y no comunicándolo en televisión, pidiendo nuevamente así tener su privacidad.

De esta manera, la pareja haber solucionado su problema tras el ampay del chico reality por las palabras que dio Alejandra Baigorria en su premiación. Así mismo, Said Palao se luce contento de su regreso a España. Aunque ahora, es sospechoso para sus seguidores que el chico reality se encuentre en Perú y la empresaria en China a un día de celebrar su aniversario de casados.