Peter Fajardo confirma su salida de '+QTV', el canal de María Pía Copello: "Me voy agradecido"

A inicios de 2026, María Pía Copello incursionó en el mundo digital con su canal de streaming '+QTV', que reunió a figuras de la TV peruana como Peter Fajardo. Sin embargo, a pocos meses de su estreno, el proyecto enfrenta su primera baja tras la salida del productor, anunciada mediante un comunicado que generó sorpresa.

Peter Fajardo anuncia su salida de +QTV

A través de su cuenta personal de Instagram, Peter Fajardo compartió un mensaje en el que oficializó su desvinculación del canal de streaming liderado por María Pía Copello. En su publicación, el productor explicó que su etapa dentro de la plataforma llegó a su fin, sin brindar mayores detalles sobre los motivos de su salida.

"Debido a lo que se viene comentando en redes, me veo en la obligación de contarles que se ha cerrado un ciclo para mí y hoy me toca despedirme de +QTV Network", escribió Fajardo, dejando en claro que se trata de una decisión ya tomada.

Pese a su salida, el productor optó por despedirse en buenos términos y destacó el trabajo realizado junto al equipo. En ese sentido, expresó su agradecimiento hacia quienes confiaron en él durante esta incursión en el formato digital, un terreno distinto al que había desarrollado a lo largo de su carrera en la televisión.

"Me voy agradecido con cada persona del equipo que confió en mí y puso el alma en este proyecto", agregó en su mensaje, evidenciando el vínculo profesional que construyó durante su permanencia en el canal.

Asimismo, Fajardo aprovechó la oportunidad para desearle lo mejor a '+QTV', plataforma que inició oficialmente sus transmisiones el lunes 2 de febrero de 2026 y que busca posicionarse como una alternativa en el entretenimiento vía streaming.

Peter Fajardo anuncia su salida de '+QTV'. (Instagram)

Reacciones tras la sorpresiva salida del productor

La salida de Peter Fajardo no pasó desapercibida en el entorno mediático. Uno de los primeros en reaccionar fue el periodista Samuel Suárez, conocido por su plataforma Instarándula y su participación en el pódcast Q'Bochinche.

El comunicador expresó su sorpresa y tristeza tras conocer la noticia, señalando que el anuncio tomó desprevenidos a muchos seguidores del proyecto.

"Nooo, jefecito supremo nooo. Nos agarró en frío este post. Todas las ratujas pasándome el mensaje a la Nación", escribió, reflejando el impacto que generó la salida del productor.

En redes sociales, diversos usuarios también reaccionaron al anuncio, destacando el rol que Fajardo desempeñó en el canal y cuestionando los motivos detrás de su decisión. Aunque no se han revelado mayores detalles, la noticia ha generado especulación sobre posibles cambios internos en la estructura del proyecto.

Por el momento, ni María Pía Copello ni otros integrantes del equipo han brindado declaraciones adicionales sobre la salida del productor, lo que mantiene el tema en el terreno de la expectativa.

Samu de Instarándula anuncia la salida de Peter Fajardo.

La salida de Peter Fajardo de '+QTV' marca un momento clave en la evolución del canal de streaming impulsado por María Pía Copello. Su despedida, anunciada de manera directa pero sin mayores detalles, deja interrogantes sobre el rumbo del proyecto en los próximos meses.