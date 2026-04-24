Así reaccionó Paul Michael al ver a Pamela López bailando en una cama con 'Cri Cri': "Me puse celoso"

Los participantes faranduleros ya están por cumplir dos meses en 'La Granja VIP' y últimamente, vienen realizando varios retos entre ellos como el baile sensual. Es así como ahora le tocó a Pamela López bailar junto a Cristian Antonio Martínez Guadalupe, más conocido como 'Cri Cri', causando los celos de Paul Michael.

El baile de Pamela López y 'Cri Cri'

La 'Granja VIP' realizó un reto de baile para los participantes y quienes llamaron la atención fueron Pamela López y 'Cri Cri'. A ambos les tocó interpretar la canción "Hasta que me olvides" de Luis Miguel y lo hicieron sobre una cama luciendo pijamas sensuales. Al inicio tuvo una dinámica entre ambos participantes, donde la influencer parecía mandar una indirecta.

"Eres igual a todos los Cristians (pero te sigo amando, yo soy distinto) tú no amas a nadie, me engañaste con medio Lima, olvídate que existo", se le escucha exclamar López.

Después, ambos comenzaron su baile sensual en el programa, que aunque empezó entre risas, terminó con ambos en la cama muy cercanos a darse un beso, pero finalmente, no se dieron ninguno. Así mismo, realizaron unas cuantas piruetas con 'Cri Cri' cargando a Pamela López, pero que causó los celos de Paul Michael. Ya que durante todo el baile no dejó de mirarlos.

"Me puse celoso por un momento, agarró carne", expresó. Aunque, Cristian Martínez expresó que todo fue por el reto: "Sí fue difícil bailar (con la pareja de su amigo), me sentí nervioso, sentía que me miraba, esa presión, pero todo profesional"

¿Cómo inició su relación?

La relación de Pamela López y Paul Michael se dio hace más de un año, cuando ambos se conocieron en el cumpleaños del cantante. Desde entonces, la pareja fueron vistos en constantes fiestas y poco a poco ingresaron dentro de la farándula peruana.

La influencer señaló que el joven artista suele ser muy cercano a sus tres menores hijos y le agrada aquel trato familiar. Además, se fueron mostrando en redes sociales como una familia que viaja y comparte, pero todo eso habría cambiado cuando la pareja ingresó al programa reality.

De esta manera, Pamela López como Paul Michael han pasado por algunos problemas dentro del reality donde incluso han terminado por algunas horas. Aún así, siguen juntos a pesar de que la influencer realizó un baile sensual con 'Cri Cri'. Aunque el joven cantante sintió celos, se lo tomó de buena manera y como parte del reto del programa.