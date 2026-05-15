Suheyn Cipriani rumbo a Tailandia para participar en el MGI All Stars: "Estoy demasiado feliz"

Suheyn Cipriani sorprendió al anunciar que será la representante del Perú en el Miss Grand International All Stars, una edición especial del certamen que reunirá a destacadas participantes y finalistas de concursos internacionales. Ahora, se encuentra rumbo a Tailandia para representar al país.

Suheyn Cipriani rumbo a MGI All Stars

A través de sus redes, Suheyn Cipriani reveló que hoy 15 de mayo inició su viaje rumbo a Tailandia para llevarse la corona de MGI All Stars representando al Perú. En una entrevista, la joven afirmó sentirse emocionada por todo el apoyo que viene recibiendo de sus fans acudieron al aeropuerto para despedirla.

"Mi corazón no puede más con el cariño, estoy demasiado feliz la verdad. Yo tengo mi sello propio que es mi manera de ser única, yo sé que soy una All Star aquí en el corazón muy adentro y eso daré a notar", expresó.

Además, no dudó en dedicar unas palabras a Jessica Newton y su hija Cassandra Sanchez De Lamadrid, que también acudieron a despedirla y desearle lo mejor en este concurso. Sin duda, la joven peruana está rumbo a Tailandia con toda la confianza.

"Nos vamos, nos vemos pronto Miss Grand Internacional. Honestamente, no tengo palabras suficientes para agradecerte todo el amor que me mostraste hoy. Verte en el aeropuerto, tomarte el tiempo para venir a despedirme, abrazarme y apoyarme significaba más de lo que puedo explicar. No importa a dónde vaya, llevo tu amor y energía conmigo", señaló.

Influencers no le brindaron su apoyo

Suheyn Cipriani inició su participación como representante del Perú en el MGI All Stars, certamen que ya comenzó con dinámicas digitales en las que el apoyo en redes sociales es clave para poder acceder a actividades especiales. En esta etapa, solo las tres candidatas más votadas podían participar en una cena exclusiva de bienvenida.

En este contexto, la modelo expresó su incomodidad al revelar que no habría recibido el respaldo esperado de algunos influencers a quienes consideraba parte de su círculo cercano. Durante una transmisión en vivo, dejó en evidencia su decepción por la falta de apoyo en esta etapa del concurso.

"La verdad me sorprende porque yo le he escrito a algunos amigos influencers y pues... Yo escribí a los que pensaba que me iban a apoyar, y en realidad no me apoyaron. Igual no me gusta pedir favores a nadie, así que no pasa nada", dijo la modelo mostrándose afectada.

De esta manera, la joven Suheyn Cipriani iniciará en los próximos días su participación en el MGI All Stars en Tailandia. La joven fue despedida en medio de varios fans en el aeropuerto emocionando y dando mucha fuerza a la modelo peruana.