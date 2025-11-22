"No evito la eliminación": Jessica Newton gana premio en Miss Universo 2025 aunque Perú no llegó al top 30

Jessica Newton fue premiada en el Miss Universo 2025 como Mejor Directora, aunque Perú no logró clasificar con Karla Bacigalupo ni al top 30. La directora del Miss Perú fue reconocida en la edición número 74 del certamen, realizado el jueves 20 de noviembre.

Jessica Newton es premiada en el Miss Universo 2025

Jessica Newton volvió a estar en el centro de la conversación luego de la gala del Miss Universo 2025. Aunque Perú no logró clasificar con Karla Bacigalupo, la directora del Miss Perú fue premiada como Mejor Directora, un reconocimiento que la colocó entre las más destacadas de la noche. La ceremonia se realizó el 20 de noviembre y tuvo como ganadora absoluta a la mexicana Fátima Bosch.

El premio llegó en un momento complicado para la delegación peruana, ya que muchos esperaban ver a Karla avanzar a las últimas fases. Aun así, Newton subió al escenario con serenidad para recibir la distinción. Desde hace años, ella es una de las figuras más influyentes en la preparación de reinas a nivel internacional, y esta vez no fue la excepción.

Tras la gala, Jessica compartió un mensaje lleno de sentimientos encontrados. Quiso dejar claro que, aunque celebraba el reconocimiento, no podía evitar pensar en lo que esperaba para la representante peruana.

"Hoy recibo este reconocimiento como mejor directora de Miss Universe edición 74 con profundo agradecimiento y sentido de responsabilidad, aunque este logro llega en un momento marcado por la tristeza de no haber obtenido la clasificación de mi país", dijo a través de sus redes.

La reacción no tardó en llegar. Fans y expertos en certámenes aplaudieron el premio, mientras otros lamentaron la no clasificación de Karla Bacigalupo, que no llegó no al top 30. La peruana había generado expectativa, pero finalmente no ingresó al cuadro de semifinalistas. Aun así, muchos resaltaron su elegancia, presencia y disciplina durante todo el certamen.

Newton también fue clara y directa sobre su rol dentro de la organización Miss Perú. Además, añadió que en este camino siempre se debe mantener respeto y humildad.

"Mi trabajo nunca ha estado orientado a evitar la eliminación sino a perseguir la victoria con disciplina, entrega y compromiso por quienes confían en mí", afirmó. "Es fundamental competir correctamente y saber perder o ganar con la misma humildad, gracias de corazón a quienes me acompañan en este camino", destacó.

Jessica Newton dedica palabras a Karla Bacigalupo

Por su parte, Karla Bacigalupo envió su mensaje de agradecimiento tras terminar su participación. Dijo que estaba tranquila y orgullosa de haber representado al país.

En redes, la Miss Perú 2025 escribió: "Gracias mi Perú bello", y destacó que dio todo durante la competencia.

Jessica Newton comparte historia de Karla Bacigalupo. (Instagram)

Jessica Newton contestó rápidamente, reafirmando su respaldo total a la modelo peruana. Su mensaje buscó transmitir calma en medio de la tensión generada por las críticas.

"Mi reina. Estoy muy orgullosa de ti, gracias por tu compromiso y trabajo en competencia. Recuerda que sigues siendo la reina del Perú y todos te queremos muchísimo", publicó.

La noche del Miss Universo también fue comentada por los cambios que mostró la organización, la variedad de delegaciones y el triunfo de México. El país se llevó la corona gracias a la fuerte presencia escénica de Fátima Bosch y esto sucedió la polémica con Mr. Nawat.

En resumen, el Miss Universo 2025 dejó resultados contrastados para el Perú. Aunque Jessica Newton recibió el reconocimiento a Mejor Directora, la delegación no logró avanzar con Karla Bacigalupo ni siquiera al top 30, lo que generó diversas reacciones. Mientras parte de los usuarios destacó el desempeño individual de Karla, otros cuestionaron el trabajo de la organización.