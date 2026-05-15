Esposa de André Carrillo lanza fuerte acusación contra su suegra: "¿Es normal que entre a escondidas a mi habitación?"

Suhaila Jad, pareja de André Carrillo, generó gran revuelo en la farándula luego de compartir presuntas pruebas de una supuesta infidelidad del futbolista. Sin embargo, la polémica no quedó ahí, ya que ahora volvió a llamar la atención tras dirigir sus declaraciones contra la madre del jugador.

Suhaila Jad expone a madre de André Carrillo

Este 15 de mayo, Suhaila Jad volvió a generar atención en redes sociales tras compartir una situación personal que involucraría a su suegra, Ana María Díaz. La modelo española publicó un mensaje dirigido a sus seguidores peruanos, donde insinuó un posible hecho de invasión a su privacidad dentro de su propio hogar.

"Amo al Perú, amo a su gente y amo a su comida. Ahora les quería preguntar, amigos peruanos: ¿es normal que tu suegra entre a escondidas a tu habitación? ¿Y que abra todos los cajones de la casa?", escribió la influencer en sus historias de Instagram.

La publicación no tardó en generar una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes respaldaron a la modelo frente a la situación expuesta. Muchos usuarios consideraron inapropiado el comportamiento de la madre de André Carrillo.

En redes sociales, diversas seguidoras calificaron la actitud como invasiva y aconsejaron a Suhaila tomar acciones legales para proteger su privacidad.

"Eso no es normal en ningún país del mundo", "No viviría con mi suegra", "Tiene que respetar tu privacidad", "No, jamás, aquí en Perú eso se denuncia", "Denunciala", fueron algunos de los comentarios que recibió en su cuenta de Instagram.

Suhaila Jad acusa a André Carrillo de infiel

Suhaila Had sorprendió en redes sociales al compartir lo que serían evidencias de una presunta infidelidad del padre de sus tres hijos. Entre las publicaciones, difundió una captura de una conversación atribuida a André Carrillo con otra mujer.

"Sexy e con o manto. Cadê tu. Quando te deixas ver habibiiiii (Sexy y con el manto. ¿Dónde estás? ¿Cuándo te dejas ver, mi amor?)", se observa en la imagen compartida.

Además, lo que más llamó la atención fue la fotografía de un arete que, según su versión, habría encontrado dentro del vehículo del futbolista y que pertenecería a otra mujer. La modelo también aseguró que habría confrontado a Carrillo por el objeto hallado.

"Encontré este pendiente un día en el coche. Estoy buscando a la dueña para devolvérselo", escribió. "Aunque no estoy muy segura de lo que porque me dijeron que estaba loca ¿Estoy loca o esto es un pendiente?", agregó.

En medio de la polémica por una presunta infidelidad de André Carrillo, Suhaila Jad también generó controversia al denunciar una supuesta invasión a su privacidad por parte de su suegra. El hecho ha provocado debate en redes sociales, donde varios usuarios respaldaron su reclamo.