RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡ESCÁNDALO!

Esposa de André Carrillo lanza fuerte acusación contra su suegra: "¿Es normal que entre a escondidas a mi habitación?"

Suhaila Jad volvió a generar controversia al acusar a la madre de André Carrillo de invadir su privacidad dentro de su hogar, en medio de la polémica por una presunta infidelidad del futbolista.

Suhaila Jad, pareja de André Carrillo, denunció a su suegra Ana María Díaz
Suhaila Jad, pareja de André Carrillo, denunció a su suegra Ana María Díaz (Composición Karibeña)
15/05/2026

Suhaila Jad, pareja de André Carrillo, generó gran revuelo en la farándula luego de compartir presuntas pruebas de una supuesta infidelidad del futbolista. Sin embargo, la polémica no quedó ahí, ya que ahora volvió a llamar la atención tras dirigir sus declaraciones contra la madre del jugador.

Suhaila Jad expone a madre de André Carrillo

Este 15 de mayo, Suhaila Jad volvió a generar atención en redes sociales tras compartir una situación personal que involucraría a su suegra, Ana María Díaz. La modelo española publicó un mensaje dirigido a sus seguidores peruanos, donde insinuó un posible hecho de invasión a su privacidad dentro de su propio hogar.

"Amo al Perú, amo a su gente y amo a su comida. Ahora les quería preguntar, amigos peruanos: ¿es normal que tu suegra entre a escondidas a tu habitación? ¿Y que abra todos los cajones de la casa?", escribió la influencer en sus historias de Instagram.

La publicación no tardó en generar una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes respaldaron a la modelo frente a la situación expuesta. Muchos usuarios consideraron inapropiado el comportamiento de la madre de André Carrillo.

En redes sociales, diversas seguidoras calificaron la actitud como invasiva y aconsejaron a Suhaila tomar acciones legales para proteger su privacidad

Magaly opina sobre supuesta infidelidad de André Carrillo y aconseja a su esposa: "Tienes que saber tu límite"
Lee también

Magaly opina sobre supuesta infidelidad de André Carrillo y aconseja a su esposa: "Tienes que saber tu límite"

"Eso no es normal en ningún país del mundo", "No viviría con mi suegra", "Tiene que respetar tu privacidad", "No, jamás, aquí en Perú eso se denuncia", "Denunciala", fueron algunos de los comentarios que recibió en su cuenta de Instagram.

@josepastord #greenscreen Esto mencionó!!!😨🔥Ig:josepastord💥 #andrecarrillo #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

Suhaila Jad acusa a André Carrillo de infiel 

Suhaila Had sorprendió en redes sociales al compartir lo que serían evidencias de una presunta infidelidad del padre de sus tres hijos. Entre las publicaciones, difundió una captura de una conversación atribuida a André Carrillo con otra mujer.

Yaco Eskenazi revela fuerte reclamo de Natalie Vértiz por defender a Chávarri: "Así que así piensas"
Lee también

Yaco Eskenazi revela fuerte reclamo de Natalie Vértiz por defender a Chávarri: "Así que así piensas"

"Sexy e con o manto. Cadê tu. Quando te deixas ver habibiiiii (Sexy y con el manto. ¿Dónde estás? ¿Cuándo te dejas ver, mi amor?)", se observa en la imagen compartida. 

Además, lo que más llamó la atención fue la fotografía de un arete que, según su versión, habría encontrado dentro del vehículo del futbolista y que pertenecería a otra mujer. La modelo también aseguró que habría confrontado a Carrillo por el objeto hallado. 

"Encontré este pendiente un día en el coche. Estoy buscando a la dueña para devolvérselo", escribió. "Aunque no estoy muy segura de lo que porque me dijeron que estaba loca ¿Estoy loca o esto es un pendiente?", agregó.

En medio de la polémica por una presunta infidelidad de André Carrillo, Suhaila Jad también generó controversia al denunciar una supuesta invasión a su privacidad por parte de su suegra. El hecho ha provocado debate en redes sociales, donde varios usuarios respaldaron su reclamo.

Temas relacionados André Carrillo farándula infidelidad madre de André Carrillo Suhaila Jad

Siga leyendo

Lo Más leído

Exfutbolista y chico reality de 35 años fue encontrado sin vida en extrañas circunstancias

Christian Cueva denuncia a la madre de Pamela López por no dejarle ver a su hija: "Estaba mal de salud"

Brando Gallesi sorprende al pedir ayuda económica tras quedarse sin ahorros: "Cada sol cuenta"

Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo bautizaron a sus hijos Valentina y Doménico

Reconocida conductora de TV conmueve al anunciar en vivo que tiene cáncer: "Tengo miedo"

últimas noticias
Karibeña