Magaly opina sobre supuesta infidelidad de André Carrillo y aconseja a su esposa: "Tienes que saber tu límite"

La relación entre André Carrillo y Suhaila Jad volvió al centro de la atención mediática luego de que la modelo compartiera publicaciones que desataron rumores de una posible crisis sentimental. El tema generó tanta repercusión que Magaly Medina se pronunció al resepecto.

Magaly Medina opina sobre la crisis entre André Carrillo y Suhaila Jad

Durante una reciente emisión de su programa, Magaly Medina comentó el revuelo que generaron las publicaciones de Suhaila Jad en redes sociales y recordó que desde hace varios meses la pareja dejó de mostrarse junta con frecuencia, detalle que despertó sospechas entre los seguidores del futbolista.

La periodista señaló que muchos usuarios comenzaron a especular sobre un posible distanciamiento debido a la ausencia de fotografías familiares y apariciones públicas entre ambos. Además, recordó que André Carrillo ya había sido relacionado anteriormente con rumores vinculados a figuras del entretenimiento.

Sin embargo, Magaly Medina prefirió centrar su análisis en los límites que cada persona establece dentro de una relación sentimental. La conductora aseguró que cada mujer decide qué comportamientos está dispuesta a tolerar y cuándo una situación termina afectando su estabilidad emocional.

"Yo creo que hay cosas en que las mujeres decidimos soportar y decidimos no poner límites... tú tienes que saber cuál es tu límite y saber qué es lo que estás dispuesta a permitir o no", expresó la conductora durante su programa.

Sus palabras rápidamente generaron reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios debatieron sobre las relaciones de pareja y las decisiones personales frente a situaciones de desconfianza o conflictos sentimentales.

¿Qué publicó la esposa de André Carrillo?

La controversia comenzó cuando Suhaila Jad compartió en sus historias de Instagram una serie de publicaciones que muchos interpretaron como indirectas hacia André Carrillo. Uno de los mensajes que más repercusión generó estuvo relacionado con una etapa personal que vivió tras convertirse en madre.

"Él no solo me lastimó a mí. Me robó los momentos más suaves de mi maternidad. Momentos que debí haber disfrutado, no solo sobrevivido", se lee en una de las publicaciones difundidas por la modelo, acompañada además de las iniciales de sus tres hijos.

La situación llamó aún más la atención cuando Suhaila decidió mostrar una captura de un supuesto mensaje privado que habría recibido el futbolista. El texto incluía una frase con tono afectuoso y generó diversas reacciones entre los seguidores de la pareja.

"Sexy e con o manto. Cadê tu. Quando te deixas ver habibiiiii (Sexy y con el manto. ¿Dónde estás? ¿Cuándo te dejas ver, mi amor?)", se observa en la imagen compartida.

Sin embargo, el episodio que generó mayor repercusión llegó cuando la modelo publicó la fotografía de un arete que aseguró haber encontrado dentro del automóvil de André Carrillo.

"Encontré este pendiente un día en el coche. Estoy buscando a la dueña para devolvérselo", escribió. Además, Suhaila dejó entrever que, tras expresar sus sospechas o preocupaciones, recibió cuestionamientos sobre su reacción. "Aunque no estoy muy segura de lo que porque me dijeron que estaba loca ¿Estoy loca o esto es un pendiente?", agregó.

Esposa de André Carrillo deja entrever infidelidad del futbolista.

La situación entre André Carrillo y Suhaila Jad continúa rodeada de especulaciones tras las publicaciones de la modelo española. Aunque el futbolista aún no se pronuncia, las palabras de Magaly Medina reavivaron el debate sobre los límites en la relación. Por ahora, los rumores de una crisis siguen creciendo.