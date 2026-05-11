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¡Tremendo error!

'La Granja VIP' desata polémica tras mostrar a Pamela López como eliminada: ¿Qué pasó?

Un error de producción durante la transmisión de 'La Granja VIP' generó una ola de reacciones en redes luego de que Pamela López apareciera por unos segundos como la eliminada del reality.

La Granja VIP cometió un error al mostrar a Pamela López como eliminada.
La Granja VIP cometió un error al mostrar a Pamela López como eliminada. (Composición Karibeña)
11/05/2026

'La Granja VIP' volvió a quedar en el centro de la polémica tras un inesperado momento ocurrido durante su transmisión en vivo. Un aparente error de producción relacionado con Pamela López no pasó desapercibido por los televidentes, quienes rápidamente reaccionaron en redes sociales y comenzaron a lanzar todo tipo de teorías sobre lo sucedido. 

¿Pamela López será eliminada de 'La Granja VIP'?

Este sábado 9 de mayo se llevó a cabo una nueva gala de eliminación en 'La Granja VIP', donde Celine Aguirre se convirtió en la participante eliminada tras no superar en votos a Shirley Arica, Samahara Lobatón Mónica Torres.

Sin embargo, luego de anunciarse la salida de la actriz, ocurrió un inesperado error de producción. Durante algunos segundos, en pantalla apareció un banner con  la imagen de Pamela López como si ella hubiera sido la eliminada del reality.

El momento sorprendió tanto a los televidentes como a los propios conductores del programa, Ethel Pozo Adolfo Aguilar, quienes rápidamente intentaron aclarar lo sucedido en plena transmisión en vivo.

"¿Qué es eso? No, no está eliminada Pamela López", expresó la hija de Gisela Valcárcel al notar el error. "Eso no es", añadió Adolfo Aguilar, dejando en claro que se trató de una falla técnica y no de un anuncio oficial.

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Usuarios reaccionaron a la polémica en 'La Granja VIP'

El error ocurrido en 'La Granja VIP' no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los seguidores del reality comenzaron a debatir sobre lo sucedido. Muchos usuarios incluso teorizaron que la producción habría adelantado accidentalmente el contenido de la próxima gala de eliminación.

"El próximo sábado ya sabemos quién es la eliminada", "El productor también está harto", "¿Cómo es que la producción ya tiene la imagen de Pamela eliminada?", "Ya adelantaron lo que se viene para la próxima semana", "Ellos juran que el público no se da cuenta" y "¿Será que Pamela será eliminada por orden de la psicóloga?", fueron algunos de los comentarios que circularon en redes sociales.

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Asimismo, varios usuarios señalaron que Pamela López podría abandonar el reality en los próximos días debido a su estado emocional, luego de las constantes discusiones que ha protagonizado con su pareja Paul Michael por celos y presuntas infidelidades dentro del programa.

En conclusión, 'La Granja VIP' volvió a encender la polémica tras el inesperado error en vivo, generando una ola de especulaciones sobre el futuro de Pamela López dentro del reality.

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